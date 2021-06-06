8 نصائح عند اختيار حضانة لطفلك الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - قد يستهلك البحث عن حضانة أسابيع، قبل أن يقرر الأبوان أيهم أفضل لوضع الطفل الرضيع، وعادة فإن الأبوين اللذين يخططان لذلك، يبدآ البحث قبل أن يحين موعد عودة الأم إلى عملها، لكن بعض الأمهات لا يدركن حقاً الأسس التي يجب اختيار حضانة الطفل بناء عليها، وقد يجرّبن العديد من الحضانات، وهو ما يعرض الطفل لكثرة التنقل من واحدة لأخرى. وبالتالي يشكل هذا عبئاً مادياً على الأم ونفسياً على الطفل. ولكن يمكنك تجاوز هذه المشكلة بسهولة إذا قمت بوضع قائمة من الأسس والمعايير أمامك، لاختيار هذه الحضانة.

1 - اختاري المكان المناسب لحضانة طفلك

اختاري الحضانة القريبة من منزلك

يفضل أن تكون حضانة طفلك قريبة من بيتك قدر الإمكان. فمن الناحية العملية، سيساعدك هذا كثيرا ويوفر عليك الوقت والمجهود. خصوصاً إذا كنت أنت أو والده، ستوصلانه إليها، لتكملا يوم عملكما، حيث تبدأ مواعيد الحضانات في الثامنة صباحاً، أي قبل مواعيد العمل العالمية بساعة. ويفضل أن يكون إيصال الطفل إلى المكان القريب، من دون التعرض لأي ضغط نفسي، كما سيمنحك هذا شعوراً بالطمأنينة لمجرد إحساسك أن طفلك قريب منك.

2- خذي آراء الأمهات في الحضانة

خذي آراء الأمهات

احصلي على أكبر عدد ممكن من آراء الأمهات حول الحضانة التي قمت باختيارها. فربما لديهن تعليق على أمر يجدنه سلبياً، أو حدث معهم موقف غير مريح وهكذا. وقومي بتدوين كل رأي تحصلين عليه، حتى تصبح لديك صورة واضحة وكاملة بالنهاية عن الحضانة.

3- ابحثي عن عنصر الأمان عندما تقومين بزيارة للحضانة

ابحثي عن عنصر الأمان

الأمان هو أهم عنصر يجب أن يتوافر في الحضانة، التي ترغبين في إلحاق طفلك بها، وما نعنيه هنا، مثلاً: نظافة الحمامات لضمان عدم إصابته بالأمراض. توافر مربية برفقته بغرفة الألعاب، لضمان عدم تعرضه لأي إصابة. وتوافر معدات الإسعافات الأولية، لإنقاذ طفلك في حال تعرضه لأي أذى محتمل وهكذا.

4- قرري كيفية تقديم الوجبات الغذائية في الحضانة

اسألي عن وجباتهم الغذائية

تفضل الكثير من الأمهات أن يقمن بإعداد وجبات غذائية للحضانة، ويضعنها برفقة الطفل، حتى يتناولها خلال الساعات التي يقضيها هناك. ولكن أخريات لا يجدن أن هذا أمراً سهلاً، فيلجأن لتلك الوجبات التي توفرها الحضانة. لذلك إن كنت من النوع الثاني، فننصحك بإلقاء نظرة على مطبخ الحضانة. وذلك للتأكد من نظافته ومراجعة قائمة الوجبات التي يقدمونها لطفلك، والتأكد من كونها أطعمة صحية لن تضره، في سنواته الأولى.

5- تعرفي على مديري الحضانة جيداً

تعرفي على أسلوبهم في التربية

من المهم للغاية الجلوس مع مديري الحضانة والتعرف عليهم جيداً، ومراقبة كيف يتعاملون مع الأطفال ومع الجميع. ليس هذا فقط بل يجب التعرف على طريقة تفكيرهم. ومدى ثقافتهم، بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ننصحك بالتحدث أيضاً إلى الحاضنات، اللواتي سيعتنين بالطفل في السنة الأولى، وسيتولّين مسؤوليته، بعدها إذا شعرت بالراحة بنسبة 100 ٪، فتأكدي أن هذه الحضانة ستكون خياراً جيداً لطفلك. ولكن انتبهي، لا تلحقي طفلك بها إن كانت تراودك أي شكوك أو شعوراً بعدم الراحة. فالطفل في سنته الأولى بحاجة إلى المحاكاة، والتعلم بطرق علمية صحيحة كي يحرز تقدماً أكبر، وإذا كانت من الأشياء التي تبحثين عنها، عليك أن تعرفي برنامجهم التعليمي، المتخصص بالعناية بالأطفال في سنواتهم الأولى، لأنه يحتاج إلى اختصاصيات متمكنات أكثر صبراً.

6 – تعرفي على أماكن نوم الطفل

تعرّفي على أماكن نوم الطفل

هي واحدة من المعايير الهامة التي يجب أن تنظري لها. فطفلك يقضي ساعات طويلة بالحضانة، وبلا شك سيكون بحاجة لفترة من القيلولة حتى لا يصيبه الإعياء أو الإرهاق. لذلك تأكدي من أن الحضانة توفر ذلك بشكل مهني ونظافة كاملة.

7 - انتبهي إلى أماكن التعليم عن طريق اللعب

راقبي أماكن التعليم

أي تعرفي إن كانت هذه الأماكن بيئة مناسبة للأطفال. وهل من السهل وصولهم إلى الأدوات والألعاب الخاصة بهم وأنهم لن يشعروا بأي قيود. أيضاً تأكدي من أن الفصول جيدة التهوية. فهذا مهم جدا لتقليل فرصة انتشار العدوى بين الأطفال.

8 - راقبي طفلك جيداً بعد الاختيار

راقبي طفلك بعد الاختيار

لا يعني اختيارك للحضانة بناء على النقاط السابقة أن الأمر انتهى. فلابد من مراقبة طفلك جيداً منذ اليوم الأول الذي يعود فيه من الحضانة. ولاحظي الآتي، كيف يكون مزاجه؟ هل يبدو سعيداً؟ مرحاً؟ هل يتصرف بشكل غريب أو مختلف؟ هل تلاحظين أي تغيير في السلوك أو المواقف، سواء كانت سلبية أو إيجابية؟ ستندهشين من أن هذه الأشياء يمكن أن تظهر لك شيئًا ربما لم تلاحظيه من قبل.