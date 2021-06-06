كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - تظهر على المريضات المصابات بأورام الغدة النخامية، اللاتي يحملن أعراضاً توحي بتضخم الغدة النخامية مثل الصداع أو الغثيان أو الاضطرابات البصرية، ومع ذلك، فإن العلامات الجسدية التي تظهر عادةً مع أورام الغدة النخامية الكبيرة، مثل عمى نصفي صدغي أو ازدواج الرؤية، أو غالباً علامات شلل العصب الثالث والرابع والسادس غير موجودة ،لا تشير جميع حالات تضخم الغدة النخامية أثناء الحمل إلى وجود ورم، خلال فترة الحمل، تتضخم الغدة النخامية الطبيعية بشكل كبير، بسبب تضخم اللاكتوتروف المحفز بهرمون الإستروجين، في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، يحدث حجم الذروة الذي يصل إلى 12 مم في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

الغدة النخامية والحمل

العلاقة بين ورم الغدة النخامية والحمل

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند سلمي استشاري النساء والوليد، لتوضح لنا العلاقة بين أورام الغدة النخامية والحمل ،غالباً ما تسبب الأورام الغدية الكبيرة، سواء المنتجة للهرمونات أو غير الوظيفية، درجات متفاوتة من قصور الغدة النخامية، من الشائع فقدان إفراز الهرمون اللوتيني الطبيعي (LH) والهرمون المنبه للجريب (FSH)، لذلك، لتحقيق الإباضة، قد تحتاج إلى إعطاء هذه الهرمونات؛ غالباً ما يتم استخدام الإخصاب في المختبر.

عادة ما تكون النساء المصابات بأورام البرولاكتين مصابات بالعقم، بسبب تثبيط إفراز الهرمون النابض لمواجهة الغدد التناسلية، مطلوب تطبيع مستويات البرولاكتين (PRL) مع الدوبامين أو الجراحة قبل حدوث الإباضة والحمل، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين أثناء الحمل إلى تحفيز نمو الورم البرولاكتيني، مما قد يسبب مشاكل.

حوالي ثلثي النساء المصابات بتضخم الأطراف مصابات بالعقم بسبب فرط برولاكتين الدم المتزامن في حوالي 20%، قصور الغدة النخامية في حوالي 10%، هرمون النمو (GH) الزائد بحوالي 15% وأسباب متعددة في الباقي، يجب تصحيح هذه الاضطرابات الهرمونية في كثير من الحالات قبل حدوث التبويض.

ورم الغدة النخامية أثناء الحمل

الحمل



تم الإبلاغ عن أقل من 150 امرأة مصابة بمرض كوشينغ النشط والحمل. قد يكون تشخيص متلازمة كوشينغ، وهي عبارة عن الإرهاق الشديد والقلق وضعف العضلات والاكتئاب والتهيج، وفقدان القدرة على التحكم، أثناء الحمل أمراً صعباً، وقد تترافق كلتا الحالتين مع زيادة الوزن في التوزيع المركزي، والتعب، والوذمة، والاضطراب العاطفي، وعدم تحمل الجلوكوز، وارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، عادة ما تكون السطور المرتبطة بالحمل الطبيعي شاحبة وحمراء أو أرجوانية في متلازمة كوشينغ، تشير كثرة الشعر وحب الشباب إلى إنتاج الأندروجين المفرط، والاعتلال العضلي القريب وكسور العظام، كلها تشير إلى متلازمة كوشينغ.

تم الإبلاغ عن 3 حالات فقط من الحمل لدى النساء المصابات بهرمون الغدة الدرقية (TSH) إفراز الأورام الغدة، تشمل المشكلات أثناء الحمل فرط نشاط الغدة الدرقية وكذلك حجم الورم، حيث إن معظم الأورام الغدية التي تفرز هرمون TSH كبيرة.

النساء المصابات بأورام غدية لا تؤدي وظيفتها سريرياً (CNFA) لا يتأثرن، بالإباضة إلا إذا كان الورم كبيراً بما يكفي (عادة> 1.0 سم في القطر) للتسبب في قصور الغدة النخامية، تم الإبلاغ عن عدد قليل من النساء المصابات بـ CNFA والحمل.