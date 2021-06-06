أفضل الأنشطة الصيفية لتعليمها للبنات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يونيو 2021 01:49 مساءً - سيكون النوم مجرد مضيعة للوقت خلال الصيف، فهذا ما تفعله أغلب الفتيات المراهقات للأسف، في أجواء الحر، لذلك قمنا بجمع أفضل الأنشطة الصيفية للبنات في سن المراهقة، والتي تملأ فراغهن وتجعل الإجازة الصيفية أكثر متعة رغم الأجواء الحارّة.

1 - اصنعي شيئاً ملفتاً

صممي زاوية ملفتة

راقبي صفحات Instagram، حيث يقوم الكثيرون بابتكار شيء مميز وتصويره، وعرضه، هذا لا يعني أن تعرضي خصوصياتك، لكن يمكنك رسم لوحة، أو اقتراح ترتيب طاولة طعام، أو إيجاد فكرة لتوضيب الملابس بشكل مرتب، أي طريقة ترغبين فيها بإعطاء فكرة جميلة عن عالمك الصغير.

2 - سجلي في دورات تعليمية

تعلّمي العزف

ليس شرطاً أن تكون الدورات لمتابعة منهاج السنة القادمة المدرسي، سجلي مثلاً في دورة لصناعة الخزف، أو الزجاج، أو العزف، أو حتى التجميل، فالمقصود هو أن تخرجي بنفسك وتجرِّبي شيئاً جديداً يحكي قصة رائعة تخبرينها لأصدقائك.

3 - اصنعي صداقات جديدة

اصنعي صداقات جديدة

هناك احتمالات، أنك تعرفين بالفعل كل فتاة في مدرستك تقريباً أو قريباتك، هنا عليك اكتشاف فتاة جديدة من خارج بيئتك، ربما صادفتها عند حمام السباحة أو في المدينة المجاورة، أو حتى تعرفت على ابنة عم أحد الأصدقاء عندما تزورينهم مع أهلك خارج المدينة. هذه الخطوة في التعارف، ستجعل صيفك جديداً بمن حولك.

4 - اقرئي كتاباً

اقرأي كتاباً

برأي المتخصصين أن قراءة الكتاب أفضل بكثير من مشاهدة الفيلم، ولكن عندما تكونين في المدرسة، تكون قراءاتك متخصصة، وقد يصعب عليك إيجاد الوقت لقراءة أي شيء آخر! وإذا كنت غير متأكدة من أين تبدئي فتوجهي إلى مكتبتك في المنطقة التي تعيشين فيها، يعرف الموظفون هناك أحدث وأروع كتب البالغين وكذلك كتب الأطفال. أخبريهم بأنواع الكتب التي تحبينها عادةً، وسيقدمون لك بعض الاقتراحات المرضية.

5 - اصنعي شجرة عائلة

اصنعي شجرة عائلة

قد تكون الفكرة غريبة، لكن أحضري لوحاً كرتونياً كبيراً، وابدئي بإخوتك إذا كان لديك إخوة ثم تفرعي إلى والديك وإخوانهم وأخواتهم، ثم إلى والديهم، حيث يمكنك سؤال الجد والجدة عن إخوانهم، وهكذا دواليك بقدر ما تستطيعين. تعمقي وأضيفي بعض التفاصيل الشخصية إلى شجرتك، مثل الصور والحقائق الممتعة والذكريات المفضلة، وقد تكتشفين قصة مفاجئة أو مضحكة أو حادثة لم تسمعيها في العائلة.

6 - تطوعي في الأعمال الخيرية

تطوعي بالأعمال الخيرية

إن الدفاع عن شيء تؤمنين به لا يساعد فقط في تغيير العالم، بل يعطيك شعوراً رائعاً حقاً، تعرفي على المزيد حول المنظمات التي تدعم ما تؤمنين به، مثل مناهضة زواج القاصرات، أو العنف ضد المرأة، أو حماية الطفل، ثم تطوعي، وانضمي إلى تجمع مدني يدافع عن إحدى هذه القضايا، هذا هو عالمك ويمكنك تغييره.

7 - تعرفي على إعداد بعض وصفات الطعام

تعلمي الطبخ

تعرفي على كيفية إعداد وجبات لذيذة تحبينها هذه البداية ستثير إعجاب عائلتك وأصدقائك تماماً. اطلبي من فنانة في الطبخ أن تعلمك، سواء كانت أمك أو خالتك، وابحثي عن كتب الطبخ الرائعة في المكتبة، أو قومي فقط بالبحث السريع عبر الإنترنت عن أفكار بسيطة ولذيذة.

8 - تعلّمي خدعة "سحرية"

تعلّمي خدعة سحرية

قد يبدو هذا غير مهم، لكن معرفة كيفية تنفيذ خدعة واحدة جيدة ستضيف القليل من المرح إلى الحفلات وغيرها من جلسات العائلة! ادخلي على الإنترنت وابحثي عن خدعة بسيطة أو ممتعة ومارسيها مراراً وتكراراً حتى تتمكني من القيام بذلك بسلاسة، ثم اختبريها على العائلة والأصدقاء. وتأكدي أنهم سينتظرون منك المزيد.

9 - اصنعي لوحات متناسقة تحكي قصّة

اعملي ملصقات متناسقة

احصلي على مجموعة من المجلات القديمة، واقطعي الكلمات والصور التي تمثل أنواع الأشياء التي تريدين القيام بها. قومي باختيار أي شيء يلهمك بالفكرة، سواء كانت ألعاباً نارية في سماء الليل، أو صوراً رائعة لأماكن التنزه التي تحبين استكشافها، أو صوراً لقطط، أو للرياضيين الذين تعجبين ببطولاتهم، أو حتى صور لوجهك في حالات مختلفة، ثم استخدمي عصا صمغ والصقي الصور، حسب الفكرة التي ابتكرتها، وقومي بتعليقها في غرفتك لتحفيزك وتذكيرك بكل المرح الذي عشته في هذه الفترة.

10 - استكشفي أسواق المزارعين

استكشفي أسواق المزارعين

رافقي والدك، إلى سوق المزارع القريب من منطقة سكنك، واختاري فاكهة أو خضروات ربما لم تجربيها من قبل، واعملي منها وصفة طعام جديدة، فأنت بهذا ستوسعين دائرة ذوقك في الطعام، ويمكنك المشاركة بشراء ما تحتاجه ثلاجة البيت من فاكهة وخضروات طبيعية. أمك ستسرّ كثيراً بهذه الخطوة.

11 - تعلمي لغة

تعلّمي لغة

خصصي بضع ساعات كل أسبوع وتعلمي أساسيات لغة أخرى تحبينها، أو تتمنين زيارة البلد والتعرف إلى سكانها الذين ينطقون بها، التحدث بها، تابعي التطبيقات المجانية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت والمكتبة المحلية للكتب والموارد الأخرى. ستثيرين إعجاب الأصدقاء عندما تستعرضين مهاراتك الجديدة، وستكونين قادرة على التواصل مع العديد من الأشخاص الرائعين والممتعين طوال حياتك.

12 - قومي بتوثيق ذكرياتك هذا الصيف

وثّقي ذكرياتك

دوني أطرف اللحظات، والنكات العائلية، والأفكار العشوائية، والمغامرات الأكثر إثارة على دفتر مذكرات كل ليلة قبل أن تذهبي إلى السرير. إذا كنت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تنشرين بعضاً من هذه الأفكار والنكات غير المؤذية، ويمكنك عمل مقطع فيديو أو دفتر صوتي بدلاً من ذلك.