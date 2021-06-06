اسرع خلطة لتكبير الارداف ونحت الخصر في مدة قصيرة

بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن خلطة تكبير الارداف ونحت الخصر. فهذا يساعد على الحصول على قوام بشكل مميز من دون الحاجة الى الخضوع لعمليات جراحية. ولهذا يمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تتسم بخصائص تعمل على ملء المؤخرة وعلى تذويب دهون البطن في الوقت نفسه. وهذه اسرع واسهل خلطات تكبير الارداف ونحت الخصر التي يمكن تحضيرها في المنزل.



من اجل تحضير خلطة فعالة لتكبير الارداف ونحت الخصر من المهم توفير بعض المكونات المنزلية الفعالة مثل التمر والشمر والحلبة والعسل والسمسم.

وصفة التمر



المقادير

عدد كاف من حبات التمر

كوب من الحليب السائل

كوب من الماء الفاتر بعد الغليان

ملعقتا طعام من الزبدة

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الخطوات

1 تنزع نواة حبات التمر ويتم طحنها جيداً.

2 يتم مزج كل المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس ومن دون اي تكتلات.

3 من اجل الاستفادة منها ينصح بتناول الخلطة مرتين يومياً الى ان تبدأ ملاحظة زيادة حجم الارداف.

وصفة المكسرات



المقادير

ملعقة طعام من المكسرات المتنوعة

كوب من بذور الحلبة

الخطوات

1 تخلط المكسرات مع الحلبة.

2 يمكن تناول ملعقة طعام من هذه الخليط 3 مرات يومياً حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الحلبة



المقادير

ملعقة طعام من بودرة الحلبة

كوب من ماء الشرب

ملعقة طعام من الزبيب

الخطوات



1 تخلط كل المكونات جيداً.

2 من اجل زيادة حجم الارداف ونحت الخصر في الوقت نفسه ينصح بتناول كمية من المزيج لمدة 10 ايام.

خلطة السمسم



المقادير

ملعقتا طعام من بذور السمسم

ملعقة طعام من العسل

الخطوات

1 يمزج السمسم مع العسل بشكل جيد حتى يختلطا تماماً.

2 ولزيادة حجم الارداف ونسف دهون الخصر يجب تناول المزيج مرتين يومياً على ان يتم فعل هذا لمدة شهر. ومن المفيد تناول ملعقتي طعام من بذور السمسم يومياً لتحقيق الهدف نفسه.

خلطة البطاطس والجبنة



المقادير

حبتان متوسطا الحجم من البطاطا

4 مكعبات جبنة

نصف ملعقة من زيت الزيتون

الخطوات

1 تسلق حبتا البطاطا ثم تقشران وتهرسان مع الجبنة وزيت الزيتون.

2 يجب تناول المزيج يومياً مساء قبل النوم الى ان يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.





كريم الحلبة والزيت



المقادير

كمية كافية من بذور الحلبة

كمية مناسبة من اي زيت نباتي

الخطوات

1 يتم طحن بذور الحلبة لتتحول الى بودرة.

2 تمزج مع الزيت جيداً حتى الحصول على كريم متجانس.

3 تدلك منطقة الارداف بالخليط ويتم تكرار العملية لمدة 10 ايام. وفي حال عدم الحصول على النتيجة المطلوبة النهائية، يمكن تطبيق الوصفة نفسها بعد مرور 3 اشهر.

خلطة الشمر

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المقادير

3 غ من بذور الشمر

250 ملل من الماء المغلي

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى الغليان.

2 تضاف بذور الشمر ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق.

3 تصفى الخلاصة ويمكن شرب كوب واحد منها يومياً في الاسبوع الاول و2 في الثاني و3 في الاسبوع الثالث قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية. وهكذا يمكن الحصول على خلطة تكبير الارداف ونحت الخصر الاكثر فعالية بسهولة. ومن المفيد في الوقت نفسه ممارسة بعض التمارين الرياضية بمساعدة مدرب متخصص. كما ينصح بتناول بعض الاطعمة التي تساعد على ملء الارداف بعد استشارة الاختصاصيين.