أقوى وصفات القرفة لتفتيت دهون الكرش ونحت الخصر

بيروت - نادين محمد - تساهم القرفة في خفض مستوى السكّر في الدم وتساعد على خسارة الوزن وخصوصاً في منطقة البطن. كما تعزز القرفةعملية امتصاص جسمك للمغذيات وتساهم في الحدّ من إصابتك بالإمساك المسبب لانتفاخ البطن لديك. كما أنها تعمل على منع حدوث الانتفاخ المعوي والغازات المزعجة وتحفز عملية الأيض وتحول دون تناولك لكمية كبيرة من الطعام. لذا، يمكننا القول إن القرفة حليفة رشاقتك وعدوة الدهون الضارة التي قد تتراكم في جسمك.



لا يتعين عليك القيام بخطوات معقدة من أجل تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة التي تساعدك على خسارة الوزن. فلكي تحصلي عليها، ننصحك بأن تطبقي هذه التعليمات:

-قومي بغلي ليتر من الماء بعد أن تضيفي إليه بضعة أعواد من القرفة وأوراق من الغار.

-دعي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة ثم انزعيه عن النار واتركيه يبرد.

-صفي المزيج واشربي كوباً من الخلاصة يومياً قبل تناولك طعام الفطور.

إعلمي أنّ هذه العادة تمكنك من خسارة الوزن خلال وقت قصير، الأمر الذي يعود إلى خصائص النبتتين المكونتين لهذا الشاي.

فوائد شاي القرفة وورق الغار

في حال واظبت على تناول خلاصة أوراق الغار وأعواد القرفة بشكل منتظم، فاعلمي أنك ستحصلين على فوائد كثيرة أبرزها خسارة الوزن.

-القرفة:

تتمتع بخصائص مهمة جداً على مستوى الجهاز الهضمي. فهي تعزز عملية امتصاص جسمك للمغذيات وتساهم في الحدّ من إصابتك بالإمساك المسبب لانتفاخ البطن لديك. كما أنها تعمل على منع حدوث الانتفاخ المعوي والغازات المزعجة وتحفز عملية الأيض وتحول دون تناولك لكمية كبيرة من الطعام. لذا، يمكننا القول إن القرفة حليفة رشاقتك وعدوة الدهون الضارة التي قد تتراكم في جسمك.

-أوارق الغار:

لديها فوائدها الكثيرة أيضاً. فهي تتشارك والقرفة الكثير من الخصائص المهمة والضرورية. وفضلاً عن ذلك، تحتوي هذه الأوراق على مادة تسمى «الليمونين» تسهّل عملية تخلص الجسم من الماء الذي يختزنه والمسبب لزيادة الوزن. كما أنّها تحسّن عمل جهازم الهضمي وتحول دون تكوّن الغازات لديك.

القرفة والعسل لتخسيس الوزن

إمزجي نصف ملعقة وسط من القرفة مع كوب من الماء الساخن ودعي المكونات تبرد. أضيفي ملعقة طعام من العسل العضوي وحركي جيداً ثم تناولي المزيج.

في الصباح

أن تبدئي نهارك بشكل جيد على المستوى الصحي يشكل الطريق السليمة لخسارة الوزن والعكس صحيح. إذاً، أضيفي إلى عاداتك الصباحية تناول مزيج العسل والقرفة قبل 30 دقيقة من جلوسك إلى مائدة الإفطار.

لماذا؟ لأن تناول العسل والقرفة صباحاً يساعد على تنشيط جهازك الهضمي وتحفيز عملية الهضم لديك ويمنحك الطاقة.

في الفترة الفاصلة بين الوجبات

إذا كنت تريدين خسارة الوزن، لا شك في أنك تتجنبين تناول الطعام في المدة الفاصلة بين الوجبات. لكن، فلنكسر القاعدة: يمكنك أن تتناولي القليل من مزيج القرفة والعسل لأن هذا يحدّ من شعورك بالجوع ويمنعك من تناول أطعمة تسبب زيادة الوزن.

لماذا؟ لأنّ إضافة القرفة إلى العسل تساعد بشكل مثالي على الحدّ من تناول الأطعمة المؤذية في المدة الفاصلة بين الوجبات وتشكل الحل المثالي لشعورك القوي بالجوع.

قبل ممارسة التمارين

إذا كنت تمارسين التمارين الرياضية، ثمة أمور يتعين عليك القيام بها لكي تجعليها أكثر فعالية. فإذا كنت تشعرين بأن جسمك يفقد سوائله بعد قيامك بالتمارين أو بأنك تستنفدين طاقتك، فاعلمي أن تناولك مزيج القرفة والعسل قبل جلستك الرياضية يحول دون ذلك. كما أنه يجعل تمارين القلب أكثر فعالية. جربي الأمر ولن تحتاجي إلى تناول الطعام قبل مرور 30 دقيقة من انتهاء تمارينك، علماً أن المزيج يساعدك على خسارة المزيد من السعرات الحرارية التي قد تكتسبينها من خلال وجبتك اللاحقة.

لماذا؟ يساعدك السكّر الذي يحتوي عليه العسل على مواصلة التمارين، كما أن القرفة تحفز عملية الأيض لديك، ما يعني زيادة فعالية تمارين القلب التي تمارسينها.

قبل الخلود إلى النوم

قد تكون المرحلة الفاصلة بين تناولك طعام العشاء والخلود إلى النوم الأكثر صعوبة في ما يتعلق بسعيك إلى خسارة الوزن. فكيف ستتمكنين من الامتناع عن تناول بعض الأطعمة الضارة؟ إذا كنت تجدين هذا الأمر صعب التحقق، إلجئي إلى هذه الحيلة: تناولي أيضاً مزيج القرفة والعسل.

لماذا؟ لأن هذا المزيج يحدّ من الحاجة الشديدة إلى تناول الطعام ليلاً ويساعد على النوم بشكل أفضل من دون التعرض لمضايقات الشعور بالجوع.

فوائد القرفة والعسل

تعلمين أن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والأنزيمات ذات التأثير الإيجابي على الصحة أما القرفة فهي مكوّن واعد فعلاً، إذ أثبتت بعض الدراسات أنها تحفز عملية الأيض وتساعد على خفض مستوى الكوليسترول... إذاً، ألا يجدر بمزج هذين المكونين أن يؤدي إلى نتائج مذهلة في ما يتعلق بخسارتك الوزن؟

شاي النعناع والقرفة والزنجبيل لحرق الدهون

تساعد العديد من المشروبات المسائية في حرق الدهون وخسارة الوزن بسرعة. وفي هذه الحالة من الضروري تحضير وتناول مشروب شاي النعناع مع مكونات أخرى ثل الزنجبيل، القرفة وعصير الليمون.

ولا تنسي أن لهذا المزيج الكثير من الفوائد الأخرى. فهو يعزز جهاز مناعتك وينظم مستوى السكّر في دمك ويساعدك جسمك على التخلص من السموم الضارة.

إذاً لا تترددي في اللجوء إليه لتذوبي الدهون التي تتراكم في منطقة بطنك. لا بدّ لك من ذلك لأن هذه المشكلة تسبب إصابتك بأمراض خطرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد أشارت دراسة أجريت حديثاً وجود علاقة وثيقة بين المعاناة من النوع الثاني من السكّري وتراكم الدهون في منطقة البطن.



لتتمكني من التخلص من الكرش بسهولة وخلال مدة قصيرة، خصصي بعض الوقت لتصنعي هذا المشروب.

ولهذه الغاية حضري هذه المكونات: عصير ليمونة واحدة، ملعقة طعام من جذر الزنجبيل المبشور، رشة من القرفة وكوباً من شاي النعناع الدافئ. وبعد ذلك إبدئي عملية التحضير:



-أضيفي الزنجبيل المبشور والقرفة إلى شاي النعناع.

-أتركي الخليط يبرد ثم أضيفي إليه عصير الليمون.

-لا تضيفي العسل وتناولي الخلاصة مساءً قبل خلودك إلى النوم.

فوائد القرفة والعسل والزنجبيل

الزنجبيل: يعزّز عملية الأيض لديك ويحسن عمل جهازك الهضمي. كما أنه يهدئ معدتك وخصوصاً إذا كنت تشعرين بالتوتر.

-الليمون: أشارت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع مستوى الفيتامين C يمنع تراكم الدهون في الجسم وخصوصاً في منطقة البطن. إذاً لا تترددي في تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل البرتقال والغريب فرون والكيوي...