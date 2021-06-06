شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤدى قلة غسل الأسنان لزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر رعاية صحة الفم أثناء فيروس كورونا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويشمل ذلك زيارة طبيب الأسنان بانتظام وغسل الأسنان، ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق المستمرة، والعزلة الاجتماعية، والضغط النفسي جعل الكثيرين غير مبالين بالاهتمام بنظافة الفم، وأكدت الدراسات أن سوء نظافة الفم تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يزيد سوء نظافة الفم من خطر الإصابة بفيروس كورونا؟

يمكن أن يؤدي عدم الاهتمام بعادات نظافة الأسنان الخاصة بك إلى زيادة خطر تطور الأغشية الحيوية في الحلق والفم، هذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من التهابات الفم ويسبب العديد من المضاعفات الصحية، إذا نسيت استخدام الخيط وتنظيف أسنانك بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف دفاعات جسمك ضد كورونا، كما يمكن أن تؤدي بكتيريا الأسنان إلى تفاقم المشكلات الصحية الحالية.



نظافة الفم