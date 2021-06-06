إسرائيل تتيح لقاح كورونا للفئة من 12 إلى 15 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت إسرائيل، الأحد، تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمن هم في الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الإصابة بالفيروس تزيد عن مخاطر الآثار الجانبية التي يمكن أن يتسبب فيها اللقاح.



وأوضحت، في بيان، أن "حالات الإصابة بالتهاب عضلة القلب في الفئة العمرية بين 16 و 19 عاما نادرة وتمر في الأغلب دون مضاعفات".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وزارة الصحة القول إنه للمرة الأولى منذ ظهور كورونا في إسرائيل، لم يتم تسجيل إصابات محلية العدوى يوم أمس، بينما تم رصد 4 حالات إصابة بين أشخاص قادمين من خارج إسرائيل.

وتستخدم إسرائيل لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا.

وبدأت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، حملة تلقيح مواطنيها في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وحتى الآن، تلقى ما يقرب من 5.5 مليون شخص جرعتهم الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 5.2 مليون على الجرعتين المطلوبتين.