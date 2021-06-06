شكرا لقرائتكم فيديو موجع من مأرب.. أم تبكي طفلها القتيل: نم قرير العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقب استهداف الحوثي لمحطة وقود شمال مدينة مأرب، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو موجعا لأم تودع طفلها القتيل الذي راح في تلك المجزرة المروعة.

وظهرت الأم وهي تمسح وجه فلذة كبدها، وتبكيه بحرقة، قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل، نم قرير العين مرتاح".

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وكان مصدر طبي أوضح لوكالة رويترز أن عشرات الأشخاص، كثير منهم مصاب بحروق خطيرة، نقلوا إلى المستشفى العام في مأرب وإن 12 منهم توفوا متأثرين بإصاباتهم بينهم خمسة أطفال، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا.

يذكر أن 17 شخصاً لقوا حتفهم، بحسب ما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إثر استهداف صاروخ باليستي لمحطة الوقود، بينما كانت عشرات السيارات تنتظر من أجل تعبئتها.

بدوره، كتب وزير الصحة قاسم بحيبح بتغريدة على تويتر مساء أمس، أرفقها بصورة لجثة محترقة: "أكثر من 17 قتلوا أو أصيبوا بينهم هذا الطفل الذي احترق بصاروخ حوثي على مدينة مأرب".

فيما أكد أحد سكان مأرب لرويترز أن الانفجار وقع بالقرب من محطة بنزين بسوق شبواني على مشارف مأرب، مضيفا أن الحريق اندلع في وقت كان فيه أناس كثيرون هناك.

أتى هذا الهجوم المروع، فيما لا تزال ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولة التقدم باتجاه المحافظة الغنية بحقول الغاز، على الرغم من كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد الحوثي العسكري، الذي يهدد حياة آلاف النازحين.