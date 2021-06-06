شكرا لقرائتكم تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أكدت العائلة أن الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أفاد مصدر طبي من المستشفى الراقدة به أن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

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ونقلت وسيلة إعلام مصرية محلية عن المصدر قوله، إن الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء.

36 يوماً من المرض

جاء ذلك بعد ساعات من نفي الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء التي روجت لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر عن خروجها من المستشفى غير صحيح، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

الجدير ذكره أن الفنانة تعاني صحيا منذ نحو 36 يوما بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

"المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز قد نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، أظهرت عبارة مؤثرة كتبت على ورقة، وعلقت على باب غرفة المريضة، وجاء فيها: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، في تأكيد منها على أن أمها لا تعلم بوفاة الفنان سمير غانم وذلك حرصاً على صحتها النفسية.

وتوفي الفنان المصري سمير غانم في الـ20 من مايو/أيار الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.