شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وجبات سناك صحية يمكنك تناولها على الشاطئ فى المصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل الاستمتاع بأجواء رائعة خلال رحلتك الصيفية، فعليك وضع قائمة بكل ما تحتاجه فى شنطة سفرك من أدوات الغطس وكريمات حماية الشمس وملابس السباحة، بالإضافة إلى أفضل أنواع سناك صحية لتتناولها على الشاطئ للحفاظ على نشاطك بدون زيادة في الوزن.

وبحسب ما نشره موقع " today" فإن تناول الوجبات الخفيفة الصحية خلال السفر سواء لمسافات طويلة أو قصيرة أو على الشاطئ، فهى الحل الأمثل لإبقائك ممتلئًا ومزودًا بالوقود حتى وجبتك التالية.





البرقوق

للمساعدة في الحفاظ على انتظام نشاطك طوال عطلتك، تناول وجبة خفيفة من البرقوق المجفف، خمسة حبات برقوق تحتوي على 100 سعر حراري، حيث تعد الألياف الموجودة في البرقوق جاذبة الماء إلى القولون، مما يخفف من الإمساك.

المكسرات

المكسرات المغذية والمُقشرة هي عنصر أساسي في السفر، قم بتعبئتها في حاوية تخزين قابلة لإعادة الاستخدام لتناول الوجبات الخفيفة طوال عطلتك، تأكد من ترك ما يكفي لتغذيتك في رحلة العودة.

بذور القرع المحمص

إذا كنت تبحث عن بديل للمكسرات، فجرب هذه الأنواع الخالية من جميع مسببات الحساسية الشائعة، تحتوي على 7 جرامات من البروتين، أي أقل من ملعقة صغيرة من السكر المضاف ، وتحتوي على 50٪ من القيمة اليومية للماغنسيوم.

بدلاً من تخطي وجبة الإفطار، يمكن للمسافرين تناول أحد هذه الأكواب لإعداد وجبة كاملة أثناء التنقل، كل ما تحتاجه هو الماء الساخن ، والذي يمكنك الحصول عليه على متن الطائرة أو في أي مكان يبيع الشاي، ويحتوى الشوفان، على مزيج من بذور الشيا وبذور الكتان، يحتوي المزيج على 7 جرامات من البروتين والألياف.

فاكهة مجففة

الفواكه المجففة من الخيارات الذكية التي يمكن اعتمادها معك أثناء الذهاب إلى الشاطئ، والمفتاح هو شراء أصناف لا تحتوي على سكر مضاف أو كبريتات ، والمواد الحافظة التي يمكن إضافتها لتعزيز اللون وإطالة العمر الافتراضي، إذا كنت تفضل الفاكهة المقرمشة ، فاختر الأصناف المجففة بالتجميد .

ويعتبر التوت والعنب المجمد والفراولة، من أفضل الخيارات التي يمكن اعتمادها، فهذه الفاكهة محملة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، كما يمكن تناول بعض المكسرات معها، لوجبة متكاملة.

مقرمشات الجبن والطماطم

اختر مقرمشات الحبوب الكاملة، مع خليط من الجبن والطماطم والزيتون والبهارات، وضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق، واستمتع بغمس الرقائق بالخليط، وأنت على البحر.

تلك الوجبة صحية ومُشبعة، خاصة أن فكرة الغمس عادة ما يفضلها الأشخاص أثناء الرحلات، وتجعلك تأكل في وقت أبطأ، وبالتالي تشعر بإحساس طويل بالشبع، كما أن خبز المقرمشات مليء بالألياف التي تحسّن عملية الهضم، بينما الخضراوات فهي غنية بالمعادن والفيتامينات.

لفائف اللحم مع الخضار

نحن نبحث بأكلات الشاطئ دائماً عن وجبات مشبعة، تمنحنا المزيد من الطاقة من أجل النشاط والحيوية، لهذا يمكنك اعتماد لفائف الحمص والخضار، التي يتم تحضيرها بخبز التورتيلا، مع الخضار الفريش المقطع كالطماطم والفلفل، وشرائح من الجبن، أو اللحم المقطع شرائح، ووضعها بالشواية، أو آلة تحضير التوست.