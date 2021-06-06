شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الصين تسمح باستخدام لقاح سينوفاك للأطفال فى سن 3 سنوات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت الصين بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال، التابع لشركة سينوفاك لتصبح أول دولة كبرى تمنح الموافقة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن أن يكونوا معديين مثل البالغين، وسمحت سنغافورة وهونج كونج وبعض الولايات الأمريكية حتى الآن باستخدام لقاحات فيروس كورونا ضد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.



لقاح كورونا للاطفال

ووفقا لتقرير "بلومبرج" لم يتأكد بعد متى ستتلقى هذه الفئة العمرية جرعاتها الأولى من اللقاح في الصين، حيث أظهر بحث المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الذي شارك فيه عدة مئات من المشاركين، أن لقاح سينوفاك آمن وفعال للأطفال كما هو الحال بالنسبة للبالغين، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة يين ويدونج لمحطة تلفزيون الصين المركزية الحكومية.

وقال يين: "يمكن استخدام نفس اللقاح والكمية والعملية نفسها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا"، وستدفع هيئة الصحة في الصين استخدام اللقاح لمختلف الفئات العمرية بطريقة منظمة بناءً على احتياجات الصين الوبائية والتركيب السكاني."

ووافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح سينوفاك كجزء من قائمة استخدامات الطوارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر، و الإذن الممنوح للقاح سينوفاك هو الثاني الذي يُمنح للقاح كورونا الصينى، بعد أن حصلت شركة سينوفارم المملوكة للدولة على موافقة منظمة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ في أوائل مايو.

كما منحت منظمة الصحة العالمية على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ لقاحات من شركة فايزر وشريكتها بايونتك واسترازينيكا ومودرنا وجونسون.