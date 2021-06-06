«مختص» يوضح الطريقة المثلى للحفاظ على الكُلى.. احذروا هذه المسكنات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور فواز العنزي، بروفيسور أمراض القلب والباطنية في جامعة ديوك الأمريكية، الطريقة المثلى للحفاظ على صحة الكلي، محذرا من خطورة تناول المسكنات بصفة مستمرة.
وقدم “العنزي” عبر مقطع مصور على صفحته بتويتر مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالفشل الكلوي وعدم الوصول لمرحلة تلف 70% من فلاتر الكلى.
وأكد على أهمية عمل فحوصات دورية بشكل سنوي وكشف مُبكر عن سكر الدم وضغط الدم، إلى جانب شرب 8 كؤوس من الماء والسوائل يومياً.
ودعا إلى عدم الإفراط في استخدام بعض الأنواع من المسكنات مثل الإيبوبروفين أو الفولتارين؛ كونها تؤدي لضيق الشرايين المؤدية إلى فلاتر الكلى.
ولفت إلى أن الأعراض التي تصيب أمراض الكلى لا تظهر على المريض إلا بعد تلف 70% من فلاتر الكلى، مبيناً أن الكلى من الأعضاء الحيوية المهمة التي تعمل على الاتزان اليومي في جسم الإنسان، وعدد فوائد الكلى وبينها تنظيم الأملاح والتخلص من السموم، والتخلص من بقايا بعض الأدوية وتنشيط فيتامين D.
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