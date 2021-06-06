كورونا يتراجع بالهند.. أقل إصابات في شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهند، الأحد، تسجيل 114460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد في شهرين، وزيادة عدد الوفيات بمقدار 2677.

واستعدت مناطق في البلاد لتخفيف قيود التنقل التي فرضت لمكافحة الجائحة.

ولدى الهند ثاني أعلى عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ تظهر بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي وصل إلى 28 مليونا و800 ألف حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 346759.

ولم تنحسر بعد موجة ثانية من المرض اجتاحت المناطق الريفية في البلاد، لكن العاصمة نيودلهي ومدنا أخرى تعمل على السماح للمزيد من الأعمال والشركات بالعودة لنشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتبارا من غد الاثنين.

وتعتزم ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، وهي أغني ولايات الهند وعانت من أعلى عدد إصابات في الموجة الثانية، البدء هذا الأسبوع على مراحل في تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فرضت في إبريل/ نيسان.

وحذر علماء من أن موجة ثالثة من كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من هذا العام وستؤثر على الأرجح أكثر على الأطفال.

وعلى الرغم من أن السلطات الهندية كثفت جهود التحصين في الأسابيع القليلة الماضية بعد بداية بطيئة، إلا أنه من المتوقع أن يظل أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة دون تلقي اللقاح للوقاية من المرض قبل الموجة الثالثة المحتملة.