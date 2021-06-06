شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الصدفية على الشفاه نادر الحدوث..تعرف على علامات الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية هي حالة جلدية مزمنة من أمراض المناعة الذاتية تؤدى الى حدوث بقع سميكة من الجلد الأحمر مغطاة بقشور فضية بيضاء، يمكن أن تحدث الصدفية في أي مكان من الجسم ، بما في ذلك الشفاه، ومع ذلك ، فإن الصدفية على الشفاه أمر نادر الحدوث، وفقا لتقرير لموقع healthline.

هل يمكن أن تصاب بالصدفية على شفتيك؟

تحدث صدفية الوجه في حوالي 50 % من الأشخاص المصابين بهذه الحالة ومع ذلك فإن الصدفية على الشفاه أمر نادر الحدوث، قد تبدو صدفية الشفة مشابهة لمرض الصدفية اللويحية في أجزاء أخرى من الجسم في بعض الحالات، قد يكون مصحوبًا بآفات في الفم أو لويحات على مناطق أخرى من الجلد.

ما هي الأعراض؟

نظرًا لأنه نادر الحدوث، فقد يتم الخلط بين صدفية الشفاه وحالات أخرى أكثر شيوعًا، مثل قروح البرد أو الإكزيما يمكن أيضًا الخلط بينه وبين آفات الشفة التي تسببها الذئبة، وهي حالة مناعة ذاتية أخرى.

يتمثل العرض الرئيسي الذي يميز صدفية الشفاه عن الحالات الأخرى في القشور البيضاء الفضية التي تتكون فوق بقع حمراء أو بيضاء مرتفعة من الجلد.

على عكس الصدفية، تحدث قرح البرد بثور الحمى بسبب عدوى فيروسية تبدو مثل بثور صغيرة متجمعة مليئة بالسوائل، والتي قد تنفجر أو تنضح ثم تتقشر قد تدوم الصدفية على الشفاه لفترة طويلة ، بينما تختفي قروح البرد في غضون 2 إلى 3 أسابيع.

غالبًا ما تحدث أكزيما الشفاه بسبب المهيجات البيئية أو مسببات الحساسية، مثل المكونات الموجودة في أحمر الشفاه أو مرطب الشفاه أو معجون الأسنان يمكن أن تشبه إكزيما الشفاه أحيانًا صدفية الشفاه.

تشمل أعراض صدفية الشفاه ما يلي:

تشقق الجلد، لويحات حمراء أو بيضاء مغطاة بمقاييس بيضاء فضية، احتراق، تنميل، تورم.

ما الذي يسبب الصدفية على الشفاه؟

الصدفية هي حالة جلدية التهابية مزمنة ناتجة عن رد فعل مفرط من جهاز المناعة تعمل الصدفية على تسريع دورة نمو خلايا الجلد، مما يؤدي إلى تراكمها وتشكيل لويحات مرتفعة، ليس من الواضح سبب حدوث الصدفية على الشفاه مقارنة بأجزاء أخرى من الوجه أو الجسم. نظرًا لأن هذه الحالة نادرة جدًا ، لم يتم إجراء دراسات واسعة النطاق لبحث هذه الحاله.