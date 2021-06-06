شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بآلام العضلات والمفاصل بعد التعافى من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الجسم في سياق أي مرض فيروسي سواء شائعة جدا ولكن في حالة كورونا، يمكن أن يحدث ألم في الجسم مع أو بدون أعراض أخرى تقريبًا عند 20-25٪ من المرضى خاصة في سن الشيخوخة، قد يعانون من آلام في العضلات أو المفاصل جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى بينما في حوالي 5٪ ، قد يكون العرض الوحيد، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

س: ما هو الفرق بين اعراض فيروس كورونا وآلام العضلات بعد التعافى؟

ج: الألم المفاجئ والحاد: عندما نشعر بألم مفاجئ وحاد أثناء مرض كورونا، نعلم أنه بسبب الجهاز المناعي حيث يقوم بإفراز السيتوكينات التي تسبب التهاباً في العضلات وأحياناً في المفاصل ومع ذلك ، فإن هذا عادة ما يستمر في معظم الحالات فقط حتى الفترة الحادة ، ويتعافى منه تدريجياً بمجرد خروجهم منه.



آلام العضلات

متلازمة ما بعد كورونا: يمكن أن تظهر أعراض ما بعد كورونا بعد شهر أو شهرين من بداية المرض، الأعراض التي قد تظهر على المرضى بعد كورونا هي التعب والصداع المتقطع وآلام المفاصل ولا يشعرون بأنهم عادوا إلى طبيعتهم، الآن تحتاج هذه المجموعة من المرضى إلى التقييم المناسب

س: ما هى طرق التعامل مع ألام المفاصل بعد التعافى من كورونا؟

ج: - يجب على المرضى العودة إلى ممارسة الرياضة البدنية بشكل تدريجى، في كثير من الأحيان، يحدث أن الكثير منا لم يعتاد على أخذ قسط من الراحة لأكثر من يومين.



آلام المفاصل

- الراحة والترطيب الكافي وبعض المكملات الغذائية ستساعد على تخفيف ألام المفاصل.

- من أجل تجنب آلام ما بعد كورونا، يجب ألا يظل المرء محافظا على بعض النشاط البدنى وإذا تم عزلك، فيجب مواصلة التمرين المعتدل.

ولكن يجب الحذر خلال الإصابة بكورونا، يجب على المريض أن يتجنب التمارين الشاقة، لأنك قد تواجه حالة تسمى نقص الأكسجة أو انخفاض تشبع الأكسجين ، والتي بسببها قد تعاني من التمثيل الغذائي اللاهوائي مع زيادة مستويات اللاكتات مما قد يزيد من شدة المرض.

س: ماهو الضرر الذى يتركه كورونا على العظام والمفاصل ؟

ج: تمكنت بعض الدراسات الحديثة من إثبات أنه قد يكون هناك تنكس في المفاصل لدى مرضى ما بعد كورونا الذين عانوا بالفعل من مثل هذه المشكلات أو حتى أولئك الذين لم يعانوا منها.

يمكن أن يؤدي كورونا إلى استجابة مناعية ذاتية وقد وجد أن هناك تدهورًا في ظروف المرضى الذين عانوا من التهاب المفاصل أو غيرها من الحالات المماثلة.



ضرر للعظام والمفاصل

حتى في المرضى الذين لم يعانوا من أي مشكلة متعلقة بالمفاصل، فإنهم أيضًا يعانون من مشاكل تتعلق بالمفاصل، قد لا يؤدي كورونا إلى آلام العضلات بعد المرض فحسب بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم حالات المفاصل الموجودة سابقًا وكذلك ظهور أمراض المناعة الذاتية لدى البعض.