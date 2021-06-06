كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين و472 ألف وفاة بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في جميع أنحاء العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 173 مليونا و727 ألفا و96 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و736 ألفا و409 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 156 مليونا و605 آلاف و997 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

30 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إنها سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، وذلك ارتفاعا من 24 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 23 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.





وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91248 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

1689 حالة وفاة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 66017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 1689 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وقالت بيانات وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 16 مليونا و907425 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 472531.





ارتفاع وفيات المكسيك إلى 228754

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 2649 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و186 وفاة السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 228754 بينما سجلت البلاد مليونين و432280 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.





مصر تسجل 821 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة وذلك نزولا من 861 إصابة و46 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 267171 من ضمنهم 195871 حالة تم شفاؤها، و15309 حالات وفاة".



