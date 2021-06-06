شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات GLC تعزز من ريادتها بطرح منتجات «ستورم شيلد» للدهانات الخارجية المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة-دهانات GLC، مجموعة «ستورم شيلد» التي تقدم أحدث الحلول المتكاملة لأنظمة الدهانات الخارجية، لتؤكد الشركة الرائدة في سوق الدهانات في مصر والعالم العربي على استمرار ريادتها وتصدرها للسوق. جاء ذلك خلال مشاركتها ورعايتها للعام الثاني لمعرض ديزاين شو 2021. ويعد ديزاين شو المعرض والحدث الأهم الذى يجمع كافة المعماريين والمصممين ومهندسي الديكور والاثاث فى مصر. وتسعي دهانات GLC من خلال إعتمادها على البحث والتطوير والابتكار الي تقديم كل متطلبات واحتياجات المستهلكين وشركات الإنشاءات والتشييد والمصممين عن طريق طرح منتجات عالية الجودة وبمواصفات فنية عالمية تراعي كافة الظروف المناخية وتعمل على توفير الحماية الكاملة للمباني والمنشآت ضد كل العوامل الجوية والظروف المناخية المتباينة على مدار العام.

وصرح أشرف عبدالجليل المدير التجاري لمعارض الألوان بدهانات GLC ، بأن مجموعة «ستورم شيلد» الجديدة تقدم للسوق فى مصر والعالم العربي حلولا متكاملة لأنظمة الدهانات الخارجية والحماية لكافة المنشآت فى مختلف المناطق الساحلية والصناعية وتلك التي تتعرض لظروف مناخية وبيئية صعبة سواء الأتربة أو الأبخرة والغازات وغيرها مما يعمل على تحقيق قيمة مضافة للمباني والمنشآت عن طريق طول عمر المنشأة وتقليل التكلفة والصيانة .وأكد أن دهانات GLC من خلال عائلة «ستورم شيلد»، تؤكد على ريادتها لسوق الدهانات في مصر والمنطقة اعتماداً على الإبتكار والبحث العلمي والإعتماد على مواد خام من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خامات صناعات الدهانات، مشيراً أن جميع مكونات منتجات «ستورم شيلد» حاصلة على أعلى شهادات الجودة من المختبرات الدولية والمعامل ومراكز البحوث المصنفة فى المرتبة الأولى عالمياً فى اختبارات الجودة والحماية. وأكد أن كافة منتجات «ستورم شيلد» حاصلة على أعلى تقييم من كافة الجهات العالمية من حيث الجودة والسلامة، ومراعاة الشروط البيئية والصحية والكفاءة فى تحمل الظروف والعوامل الجوية والمناخية المختلفة. وأضاف عبد الجليل أن مجموعة «ستورم شيلد»، تحقق أقصى حماية ممكنة وتضفى أبعادا جمالية لجدران المنازل الخارجية ومتوفرة بتشطيبات متعددة ومجموعة من الألوان تناسب جميع الاذواق وتلبي الاحتياجات المختلفة لعملائها والمعماريين والمتعاملين بسوق الإنشاءات والديكور والدهانات.