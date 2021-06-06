شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة بريد تذكارية وكارت «بوستال» بمناسبة يوم البيئة العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً وكارت «بوستال» بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، ضرورة التوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى ومشاركة جميع أفراد المجتمع فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها بما يضمن بناء مستقبل متوافق مع الطبيعة، يحافظ على صحة الإنسان ويعيد التوازن الطبيعى.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يحرص دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية التى توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة.. وجدير بالذكر أن كارت «بوستال» هو أحد الإصدارات التى تهم هواة جمع الطوابع البريدية والسائحين والمواطنين لاستخدامه فى المراسلات الداخلية والخارجية والتهنئة بالأعياد والمناسبات، كما أن مساحة البطاقة (٦ سم فى ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف، ومتعددة الألوان أوفست، وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code التى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالإصدار.