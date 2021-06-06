شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا»: إطلاق مبادرة للشركات المصرية فى مجال البرمجيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن إطلاق مبادرة جديدة للشركات المصرية العاملة فى مجال البرمجيات تحت عنوان «التحول الرقمى فى صناعة البرمجيات DX4SW»،

وتستهدف المبادرة دعم جهود التحول الرقمى فى مصر من خلال مساعدة شركات البرمجيات المحلية على تحقيق استراتيجيتها وخطط أعمالها بكفاءة من خلال بناء القدرات الأساسية لعمليات تطوير البرمجيات واختبارها وفقًا للمعايير والممارسات العالمية مثل CMMI، Agile، DevOps TOGAF، وذلك باستخدام بنية مرجعية قياسية لبناء القدرات تعتمد على خمسة عناصر أساسية، وهى العمليات، والأفراد، وأنظمة المعلومات، والتكنولوجيا، والعنصر الخامس معنى بقياس الأداء والمخرجات. وتتضمن مراحل عمليات التطوير تقييمًا أوليًا للوضع الحالى لقدرات الشركة، ثم العمل عن قرب مع الشركات وتقديم خدمات التدريب والاستشارات.