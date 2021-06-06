شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات صحية لبشرة خالية من العيوب.. منها اللبن الرايب والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول موسم الصيف، هناك بعض المكونات الطبيعية التي تجعل بشرتك تشعر بالبرودة والاسترخاء من الداخل، يمكن أن يكون استخدام العلاجات مثل خشب الصندل وماء الورد في المنزل مفيدا للغاية لبشرتك إذن ، إليك 5 مكونات طبيعية للحصول على بشرة صحية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

4علاجات صحية لبشرة خالية من العيوباللبن الرايب

يشتهر اللبن الرايب بتأثيراته على تبريد الجسم لتوسيع معرفتك، يمكن لوعاء عندما يتعلق الأمر بجعل بشرتك صحية ومغذية، إذا كنت تستهلكه يوميا كجزء من نظامك الغذائي أو تقوم بتطبيقه على بشرتك، يواجه معظم الأفراد مشاكل حب الشباب، والتي تنشأ من اضطراب المعدة بسبب مشاكل معوية معوية مختلفة ، ويمكن أن يزيل اللبن الرايب هذا من خلال عنصر التبريد.



اللبن الرايب

الكركم

هو منتج طبيعي يستخدم على نطاق واسع في المنازل في كل وجبة تقريبًا تحتوي على الكاري، بصرف النظر عن الطعم واللون الأصفر، يلعب الكركم أيضًا دور مسكن للآلام ومعالج من الإصابات، يحتوي على المركب النشط الذي يزيل الخلايا الميتة من الداخل،كما أنه يساعد الجلد على التجديد والنعومة.

خشب الصندل خشب الصندل يشكل خشب الصندل أو شاندان جزءا أساسيا من طقوس الجلد خلال فصل الصيف، عند وضعه على الجلد ، فإنه يساعد على تفتيح البقع وإزالة حب الشباب بمساعدة خصائصه المهدئة، أفضل طريقة لاستخدامه هي مزجه مع الكركم وماء الورد وتطبيقه على الوجه.

خشب الصندل الليمون الليمون يمكنك استخدام مزيج الليمون والسكر كجهاز تنظيف أو مقشر مع بضع قطرات من العسل، ضعيه على وجهك بحركات دائرية، ويزيل الدباغة من الجلد بينما ينظف الجلد الميت أيضًا في هذه العملية.