شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب جفاف الشفاه؟.. والعلاجات اللازمة لحلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الشفاه باستمرار للعوامل الجوية، مثل ضوء الشمس والرياح والهواء الجاف والطقس البارد والتي تسبب جفافها، لذلك على الرغم من أنها تبدو ناعمة وممتلئة، يجب أن تكون الشفاه مرنة وصلبة.

ما الذي يسبب جفاف الشفاه؟

يصاب الكثير منا بجفاف الشفاه في أوقات معينة من العام. يمكن أن يحدث هذا بشكل طبيعي ، أو يحدث بسبب العديد من العوامل المختلفة وفقا لتقرير موقع " medicalxpress "، بما في ذلك:

التهاب الشفة، يمكن أن يكون هذا بسبب حالة جلدية أو عدوى مثل الهربس أو قرح البرد.

الحساسية.

الأدوية التي تؤثر على الغدد اللعابية أو العضلات المحيطة بالفم أو الأحاسيس في جميع أنحاء منطقة الشفة.

إصابات اللسان أو الأسنان التي تحتك بالشفاه أو مشاكل الأسنان الأخرى.

صحة الفم السيئة، يمكن أن يحدث هذا بسبب الإهمال العام أو اضطرابات الأكل أو عادات نظافة الفم السيئة.

الحروق مثل تناول طعام ساخن جدًا أو حروق الشمس، ويمكن أن تؤدي الحروق إلى تورم الشفاه وتندبها وتقرحاتها، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يخف الألم.

بعض الأمراض أو الاضطرابات ، مثل متلازمة سجوجرن

الجفاف أو ضربة الشمس أو الحمى أو الحرارة الزائدة

احتقان الأنف ، مما يؤدي إلى التنفس الفموي المزمن يمكن أن يكون هذا في بعض الأحيان نتيجة للمرض ، كما هو الحال عندما تكون مصابًا بنزلة برد.

الطقس البارد أو الرياح الباردة التي تسير على طول الشفاه وتزيل الرطوبة.

اللعق المستمر للشفاه ، والذي يمكن أن يخلق دورة رطبة وجافة تجفف شفتيك بشكل مفرط.

يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى الشعور بالألم أو الحكة.

كيف تعالج جفاف الشفاه؟

من المهم تحديد سبب جفاف الشفاه، إذا كان ذلك بسبب لعق الشفاه ، فأنت بحاجة إلى إجراء تغييرات معتادة لوقف هذه الممارسة.

إذا كان الطقس باردًا أو عاصفًا أو جافًا ، يمكن أن تساعد بعض أنواع البلسم والمراهم في حماية الشفاه.

يمكن أن يساعد شرب كميات كافية من الماء ، لأن هذا يساعد على منع جفاف الجلد بشكل عام.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكن أن تساعد مرطبات الشفاه اللطيفة وغير المزعجة وغير المنكهة ، حيث تعمل كغشاء يغطي سطح الشفاه ، مما يحافظ على الرطوبة بالداخل.

في كثير من الحالات ، تستخدم هذه المواد الفازلين كأساس (على الرغم من أنه ليس مطلوبًا) ، إلى جانب الزيوت المعدنية المكررة لإزالة أي مركبات خطرة ، ومكونات أخرى يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بوظيفة الحاجز والحفاظ عليها.

يمكن لبعض هذه المكونات الإضافية أن تساعد. على سبيل المثال ، إذا كنت تتعرض للشمس كثيرًا ، فإن مرطب الشفاه مع واقي من الشمس يعد إضافة رائعة.

في كثير من الحالات ، توفر هذه المركبات الشعور بالراحة الفورية على الشفاه ولكنها لا تساعد في الواقع في وظيفة الحاجز. وفي بعض الحالات ، يمكن أن تصبح مهيجة وتزيد من الجفاف سوءًا.

عند اختيار مرطب الشفاه، حاولي تجنب المنتجات التي تحتوي على هذه المكونات:

العطور

النكهات مثل النعناع والحمضيات والفانيليا والقرفة

المنثول أو الفينول أو حمض الساليسيليك ، والذي يمكن أن يجعل شفتيك أكثر جفافاً

مكونات إضافية غير ضرورية مثل الكافور، اللانولين، أوكتينوكسات، أوكسي بنزون ​​أو بروبيل غالات.

وتأكدي من التوقف عن عض شفتيك أو حكهما أو لعقهما بشكل مفرط.

المنتجات التي يجب تجنبها