شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق العناية الصحية بـ"سرة" الطفل حديثي الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بسرة الطفل حديثى الولادة من الأمور المهمة التي يجب أن نراعيها ونراقبها يوميا، وستحتاج الأم لاتخاذ بعض الاحتياطات الطفيفة مع الحبل السري لإبقائه جافا وخاليا من العدوى لبضعة أسابيع حتى ينفصل من تلقاء نفسه.

وحسب ما ذكره موقع uhhospitals فبعد الولادة بفترة وجيزة يتم تثبيت الحبل السري وقطعه بالقرب من السرة، ويساعد المشبك على وقف النزيف من الأوعية الدموية في الحبل السري بعد قطعه أحيانًا كما يتم وضع بعض الأدوية على الحبل كجزء من الرعاية الأولى للطفل، ولكن منذ ذلك الحين ، ينصح بالحفاظ على السلك جافا.

بحلول الوقت الذي يذهب فيه طفلك إلى المنزل من المستشفى ، سيبدأ الحبل السري في الجفاف ويذبل ويمكن إزالة المشبك عندما يجف الحبل تمامًا.

عادة ما يسقط الحبل السري من تلقاء نفسه في غضون أسبوع إلى أسبوعين ، على الرغم من أنه يستغرق وقتًا أطول عند بعض الأطفال، و لأن الحبل السري يمكن أن يكون مكانًا للعدوى لدخول جسم الطفل ، فمن المهم جدًا العناية به بشكل صحيح حتى يسقط."

كيف تعتني بالحبل السري لطفلك

سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك تعليمات حول كيفية رعاية الحبل السري لطفلك حديث الولادة ومنها:

1:امسحى منطقة السرة برفق وتخلصى من أي بقايا رطوبة بها وذلك باستخدام قطنة صغيرة .

2: قد ينصح الطبيب باستخدام الكحول المناسب لتعقيم وتطهير السرة وذلك باستخدام القطنة أيضا.

3:حاولى أن تتركى الهواء يدخل للسرة حتى تجف وتلتئم وتقع في أسرع وقت.

4:حاولي منع الحفاضات من الاحتكاك حتى لا تؤثر على منطقة السرة عند طفلك.

5: اتركى المشبك الذى يربط السرة يقع من تلقاء نفسه ولا تحاولى جذبه او شده.

وهناك بعض العلامات إذا ظهرت على طفلك فلا بد من زيادة الطبيب فورا ومنها:

1:نزيف من نهاية الحبل أو المنطقة القريبة من الجلد.

2:رطوبة أو رائحة غير عادية أو إفرازات من الحبل السري.

3:تورم أو احمرار الجلد حول السرة.

4:علامات على أن منطقة السرة مؤلمة لطفلك.