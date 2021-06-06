شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق للتخلص من العصبية الزائدة والقلق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عصبية وقلق وتوتر"، حالة يعيشها الكثيرون حولنا قد يكون ذلك ناتج عن الضغط العصبى في العمل أو الدراسة أو الحياة عموما، وقد يؤثر ذلك على صحتك البدنية والعقلية ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحسب ما ذكرته جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية فإن هناك بعض النصائح للتخلص من العصبية الزائدة والقلق المستمر وهى:

1: مارس اليوجا والتأمل، فهى من الأمور التي تساعدك على الاسترخاء وتجديد النشاط والطاقة.

2: تناول وجبات متوازنة ولا تفوت أي وجبات، واحرص على تناول وجبات خفيفة صحية ومعززة للطاقة.

3: قلل من تناول الكحوليات والكافيين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم القلق وإثارة نوبات الهلع.

4: الحصول على قسط كاف من النوم، فعند الإجهاد يحتاج جسمك إلى مزيد من النوم والراحة.

5: حافظ على موقف إيجابي وابذل جهدًا لاستبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية.

6: شارك أوتطوع أو ابحث عن طريقة أخرى لتكون نشطًا في مجتمعك، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة دعم ويمنحك استراحة من الإجهاد اليومي.

7: تعرف على ما يثير قلقك، هل هو العمل أم الأسرة أم المدرسة أم شيء آخر يمكنك تحديده؟ اكتب في مفكرة عندما تشعر بالتوتر أو القلق، وابحث عن نمط.

8: تحدث الى شخص ما، وأخبر الأصدقاء والعائلة أنك تشعر بالإرهاق ، وأخبرهم كيف يمكنهم مساعدتك، ومن الممكن أن تتحدث إلى طبيب أو معالج للحصول على مساعدة احترافية.

ومن الممكن تناول بعض الأعشاب الطبيعية التي تحد من القلق والتوتر ومنها "النعناع، البابونج، الينسون، الحليب الدافئ قبل النوم".