شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لإزالة أظافر الأكريليك بأمان في المنزل والحفاظ على صحه يدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلجأ الكثير من الفتيات لتركيب أظافر الأكريليك للحصول على مظهر جذاب، ولكن على الرغم من أن أظافر الأكريليك قد تبدو رائعة، إلا أنها قد تلحق الضرر بأظافرك الطبيعية إذا لم تقم بإزالتها بشكل صحيح، ووفقا لتقرير لموقع insider يقدم التقرير التالي دليل حول كيفية إزالتها بأمان والأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثيرين والتي يمكنك تجنبها.

قصي طول الظفر الأكريليك مع ترك حوالي 2 سم من الظفر فوق فراش الظفر .

استخدم مبرد 100 حبيبة رملية (وهو أكثر خشونة من مبرد الأظافر النموذجي) لبرد السطح العلوي من الأكريليك، تاركًا طبقة رقيقة من الأكريليك المتبقية .

انقعي كرة قطنية في الأسيتون وضعيها فوق باقي أكريليك ولفيها بإحكام في ورق القصدير.

لتسريع العملية ضعى منشفة ساخنة فوق الرقائق.

من الأفضل استخدام كرات قطنية بدلًا من نقع أظافرك في وعاء من الأسيتون والذي يمكن أن يجفف الجلد المحيط .

باستخدام ضغط لطيف استخدم عصا برتقالية (نوع محدد من أدوات المانيكير) لدفع باقي أكريليك برفق .

ضع زيت البشرة وكريم اليد لترطيب المنطقة .

لا تمزق الأكريليك أبدًا لن يكون هذا مؤلمًا فحسب بل تخاطر أيضًا بتكسير أظافرك الطبيعية وإلحاق الضرر بها بشدة.

لا تنقع أظافرك في الأسيتون يمكن أن يؤدي لصق الأكريليك في وعاء من الأسيتون إلى تجفيف أظافرك الحقيقية .

كيفية خلع أظافر الأكريليكما لا يجب فعله عند إزالة أظافر الأكريليكهل أظافر الأكريليك سيئة لأظافرك الطبيعية؟

أظافر الأكريليك ليست جيدة لصحة أظافرك الطبيعية، هذا لأنه من أجل تثبيت الأكريليك، يجب عليك أولاً أن تبرد على سطح أظافرك مما قد يؤدي إلى ضعفها وهشاشتها، قد يسبب الأكريليك أيضًا خطر إتلاف الجلد حول أظافرك، لأن المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المستخدمة في تطبيق أظافر الأكريليك قد تسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو نوع من الطفح الجلدي الحاك الناجم عن مادة مهيجة.