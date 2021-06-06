شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم في النقرس؟.. روشتة بالأطعمة التي يجب تجنبها لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نتناول الطعام لإشباع الجوع واكتساب الطاقة، ولكن إذا كان تناول أطعمة معينة يسبب لنا الحساسية أو الألم، فإننا نفضل تجنبها، ففى الآونة الأخيرة، ربما سمعت شخصًا يقول إن لديه مفاصل تؤلمة بسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم أو أنه تم تشخيص إصابته بالنقرس.

ووفقا لما نشره موقع " Times Now " ارتبط النقرس لفترة طويلة بالوفرة والإفراط في تناول الأطعمة الغنية مثل اللحوم والمأكولات البحرية ، كما أنها اكتسبت طابعًا على أنها مشكلة الأثرياء، ولكن الآن يجد المرء المزيد والمزيد من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالنقرس أو ارتفاع مستويات حمض البوليك .

ما هو النقرس وما علاقته ببلورات حمض اليوريك؟

النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل، يصاب الشخص المصاب بالنقرس بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في مفصل واحد أو أكثر ، وغالبًا في إصبع القدم الكبير يمكن أن يحدث هذا الهجوم المؤلم في أي وقت من اليوم أو في أي موسم ، حتى عندما يكون الشخص نائمًا في الليل ويمكن أن يوقظك ألم النقرس الشديد.

تشمل المفاصل الأخرى المصابة بشكل شائع الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع، من المرجح أن يكون الألم أكثر حدة في غضون الأربع إلى 12 ساعة الأولى، بعد أن يبدأ تدوم الهجمات اللاحقة لفترة أطول وتكون أكثر إيلامًا ، وفقًا لتقرير صادر عن Mayo Clinic - الولايات المتحدة، يمكن أن يترك النقرس غير المعالج مفاصلك المصابة غير متحركة أو مؤلمة ومؤلمة ومحمرّة.

ما الذي يسبب النقرس؟

يدور دمنا في جميع أنحاء الجسم ، ويجمع النفايات المتكونة بسبب الإجراءات مباشرة على المستوى الخلوي ويأخذها إلى الكلى، حيث يتم تنقيتها من السموم عندما يكون لما تأكله الكثير من حمض البوليك، لا تستطيع الكلى ترشيحه وإرساله إلى المثانة للتخلص منه عن طريق البول.

تتراكم بلورات اليورات الزائدة في مفصلك ، مما يسبب الالتهاب والألم الشديد الناتج عن نوبة النقرس، يمكن أن تتكون بلورات اليورات عندما يكون لديك مستويات عالية من حمض البوليك في الدم، ينتج جسمك حمض اليوريك عندما يكسر البيورينات - وهي مواد توجد بشكل طبيعي في جسمك.

إذن ما هي الأطعمة التي تحتوي على البيورينات؟

البقول الكاملة هي إحدى فئات الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات وتسبب اشتعال النقرس بعد الاستهلاك ، من بين الخضار والفواكه ، تجنب البازلاء الخضراء والسبانخ والقرنبيط والفاصوليا والفطر وتفاح .

بعض الأسماك والمأكولات البحرية والمحار ، بما في ذلك الأنشوجة والسردين والرنجة وبلح البحر وسمك والسلمون ، بعض اللحوم ، مثل الديك الرومي ولحم العجل ولحم الغزال ولحوم الأعضاء مثل الكبد

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت مصابًا بالنقرس:

المنتجات قليلة الدسم وغير الألبان ، مثل الزبادي والحليب الخالي من الدسم.

فواكه وخضروات طازجة.

المكسرات وزبدة الفول السوداني والحبوب.

الدهون والزيت.

البطاطا والأرز والخبز والمكرونة.

إذا كنت تستمتع بالبيض واللحوم مثل الأسماك والدجاج واللحوم الحمراء يمكنك تناولها بكميات صغيرة .