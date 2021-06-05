مرض غامض يثير الذعر في كندا.. رؤية الموتى أحد أعراضه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش سكان مقاطعة كندية، حالة من الذعر بعد إصابة العشرات بمرض غامض تتمثل بعض أعراضه في الأرق وضعف الوظيفة الحركية ورؤية الموتى.

جاء ذلك بعد 6 سنوات من الإبلاغ عن المرض لأول مرة، حيث هزت الأعراض العصبية المنهكة مقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا ولا يزال الأطباء هناك في حيرة من أمرهم، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وأصيب 48 شخصا من نفس المقاطعة الكندية الصغيرة مؤخرا بمزيج محير من الأعراض بما في ذلك الأرق وضعف الوظيفة الحركية والهلوسة مثل الرؤى الكابوسية للموتى.

وفي السنوات الست الماضية، أصيب عشرات الأشخاص بالمرض وتوفي 6 أشخاص، وجذبت انتباه بعض كبار أطباء الأعصاب في العالم وأثارت المخاوف بين سكان نيو برونزويك، وهي مقاطعة خلابة يبلغ تعداد سكانها حوالي 770.000 نسمة على الساحل الأطلسي بكندا.

وقال إيفون جودين، رئيس بلدية برتراند، وهي قرية في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك، حيث أصيب السكان: "الناس قلقون إنهم يسألون هل (أسباب المرض) بيئية؟ هل هو وراثي؟ هل هو (ناجم عن تناول) لحم سمك أم لحم غزال؟ هل هو شيء آخر؟ الكل يريد إجابات".

وحسب نيل كاشمان طبيب الجهاز العصبي في جامعة كولومبيا البريطانية، والذي يحقق في أصول المرض الجديد، فإن أعراضه تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم، واصفا ذلك بالأمر المروع.

ولوحظ المرض لأول مرة في عام 2015 عندما رأى طبيب الأعصاب في نيو برونزويك، الدكتور ألير ماريرو، مريضا أظهر مزيجا غريبا من الأعراض بما في ذلك القلق والاكتئاب والخرف سريع التقدم وآلام العضلات والاضطرابات البصرية المخيفة.

وبعد 3 سنوات، كان لديه 8 حالات إجمالية. في العام التالي كان المجموع 20 حتى وصل إلى 48 حالة.

وتتراوح أعمار المرضى من 18 إلى 84 ويعيشون بشكل أساسي في منطقتين من نيو برونزويك هما مونكتون وشبه جزيرة أكاديان.