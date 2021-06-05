شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجعلك البصل تبكي؟.. نصائح لتفادى الدموع أثناء تقطيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحب طهي الطعام وهذه هوايتك فقد يكون هناك بلا شك شيئًا يجعلك تفكر مرتين قبل القيام بذلك، يمكن أن يكون أحدهم تقطيع البصل، حيث أنه يدخل فى إعداد العديد من الأطعمة، ولكن تقطيع البصل يسبب ذرف الدموع والشعور بحرقة فى العين والأنف، فلماذا يجعلك البصل تبكي؟ وبعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب الدموع، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

ماذا في البصل يجعلك تبكي؟

يمتلك البصل بعض خصائص امتصاص الكبريت الرائعة، فعندما يتكسر قشر البصل يفرز حمض السلفنيك والأحماض الأمينية، حيث يتحد الاثنان معًا لإنتاج مادة كيميائية سهلة التبخير وتنتشر في الهواء وتتلامس مع العين ما ينتج عنها ذرف الدموع.

- أي بصل يجعلك تبكي أكثر؟

يعتمد هذا الأمر فى الأساس على عاملين:

الأول: مدى الحساسية لدى الشخص.

الثانى: أي نوع من البصل تقطع.

فليس كل البصل هو الذي يتسبب فى ذرف دموعك ويصيب وجهك بالاحمرار الشديد، حيث أن أنواع البصل لديها كميات مختلفة من الكبريت الموجود فيها، وكلما زادت نسبة الكبريت في البصل زادت قساوته، ويعتبر البصل الأصفر والأحمر والأبيض هو أقسى أنواع البصل لاحتوائهم على الكثير من مركبات الكبريت، في حين أن البصل الحلو مثل البصل الأخضر أقل نفاذة ويحتوي على نسبة أقل من الكبريت وبالتالي ينتج عنه عدد أقل من الدموع.

- نصائح لتجنب ذرف الدموع أثناء تقطيع البصل:

1- افركي بعض عصير الليمون على السكين الذي تستخدمينه فى التقطيع، مع تكرار هذا الأمر أثناء التقطيع.

2- تجميد البصل لمدة 10-15 دقيقة قبل تقطيعه.

3- الجلوس بالقرب من مروحة حتى تساعد في إبعاد الأدخنة عن عينيك.

4- تقطيع البصل تحت الماء الجاري.

5- أشعل شمعة قريبة منك أثناء التقطيع بحيث تزيل شعلة الشمعة بعضًا من الأدخنة المسببة للدموع.

6- ضع قطعة خبز في فمك حتى يمتص الخبز البصل المدخن.

7- بعد إزالة القشرة، احفظ البصل في ماء مثلج لمدة 5-10 دقائق.