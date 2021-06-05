شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات منعشة لإضافتها إلى نظامك الغذائى فى فصل الصيف.. أبرزها البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم الصيف من الفصول المحببه لكثير من الأشخاص حيث موسم الأجازات والسفر لقضاء وقت ممتع على الشواطيء، ويساعد تناول المشروبات المثلجة اللذيذة فى التغلب على الحرارة الحارقة، يمكن أن يجعلك التعرق تشعر بالجفاف وتشعر بانخفاض الطاقة ، لذلك من المهم أن تحافظ على رطوبتك ما الذي يمكن أن يكون أفضل من مشروبات الزبدة التي لن تخلصك من الحرارة فحسب ، بل إنها مليئة ببعض الفوائد الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

مشروبات تساعد على الانتعاش فى فصل الصيف

فوائد شرب اللبن الرايب

يمنع الجفاف من أفضل مشروب صيفي، هو أنه يساعد على الحفاظ على رطوبتك في حرارة الصيف الحارقة حيث يتكون من إلكتروليتات وبوتاسيوم وماء مما يساعد على الحفاظ على مستوى الماء في الجسم، كما يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وقليل السعرات الحرارية والدهون.



اللبن الرائب

فوائد شرب عصير الليمون فوائد شرب عصير الليمون له خصائص مضادة للأكسدة قوية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسمنة ومرض السكري، عن طريق تقليل مخاطر الأضرار الصحية، من خلال الحفاظ على الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي في الجسم ، تمنع هذه المواد المضادة للأكسدة جسمك من التأثر بأي مرض ضار.

عصير الليمون

فوائد عصير الفراولة

يوفر كميات عالية من الألياف الطبيعية التى تحقق الشعور بالامتلاء والشبع دون اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، ويعزز مناعة الجسم، وتنظيم مستويات السكر الدم، و يزيد من معدل حرق الدهون، وتحسين عملية الهضم خاصةً بالنسبة للإمساك.

عصير الفراولة

فوائد عصير المانجو

يساعد عصير المانجو فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم لاحتوائه على فيتامين سى الذى يُعزز المناعة ومن ثم الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، كما يساعد أيضا فى الحفاظ على نضارة البشرة وإبقائها رطبة خلال الصيف.



عصير المانجو

فوائد عصير البطيخ :

يحتوى البطيخ على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات، يعمل على تفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح والترسبات فى الجسم، ويقاوم العطش ويساعد على تنشيط الكبد ويحميه من الأمراض والفيروسات التى يتعرض لها.