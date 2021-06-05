شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من حصوات الكلى بشكل طبيعي..أبرزها تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة تتشكل داخل الكليتين، إنها تسبب ألما مبرحا عندما تمر عبر المسالك البولية، لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من حصوات الكلى، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من هذه الحالة، قد تساعد مجموعة من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، بالإضافة إلى بعض الأدوية، في تقليل المخاطر، وفى خلال التقرير نرصد كيفية الوقاية من حصوات الكلى بشكل طبيعي حسبما نشر في موقع healthline.

حافظ على رطوبتك

شرب المزيد من الماء هو أفضل طريقة للوقاية من حصوات الكلى، إذا كنت لا تشرب كمية كافية، فسيكون إنتاج البول لديك منخفضًا، يعني انخفاض كمية البول أن بولك أكثر تركيزا وأقل عرضة لإذابة أملاح البول التي تسبب الحصوات، كما أيضا عصير الليمون والبرتقال من الخيارات الجيدة أيضا، كلاهما يحتوي على سترات، والتي قد تمنع تكون الحصوات.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا هو حصوات أكسالات الكالسيوم، مما دفع الكثير من الناس إلى الاعتقاد بضرورة تجنب تناول الكالسيوم، العكس هو الصحيح قد تزيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكالسيوم من خطر الإصابة بحصوات الكلى وخطر الإصابة بهشاشة العظام، يعد الحليب قليل الدسم والجبن قليل الدسم والزبادي قليل الدسم خيارات غذائية جيدة غنية بالكالسيوم.

تناول كميات أقل من الصوديوم

يزيد النظام الغذائي الغني بالملح من خطر الإصابة بحصوات الكلى بالكالسيوم، فإن الكثير من الملح في البول يمنع الكالسيوم من إعادة امتصاصه من البول إلى الدم، هذا يسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى حصوات الكلى، عليك جرب الأعشاب الطازجة أو خلطة التوابل العشبية الخالية من الملح لتكون بصحة جيدة.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات

تتكون بعض حصوات الكلى من الأكسالات ، وهو مركب طبيعي موجود في الأطعمة التي ترتبط بالكالسيوم في البول لتكوين حصوات الكلى، قد يساعد الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات في منع تكون الحصوات،مثل سبانخ، شوكولاتة، و ترتبط الأوكسالات والكالسيوم معًا في الجهاز الهضمي قبل الوصول إلى الكلى ، لذلك يصعب تكوين الحصوات إذا تناولت أطعمة غنية بالأكسالات وأطعمة غنية بالكالسيوم في نفس الوقت.

قلل من تناول البروتين الحيواني

الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني حمضية وقد تزيد من حمض البول، قد يؤدي ارتفاع حمض البول إلى حصوات الكلى من حمض اليوريك وأكسالات الكالسيوم.