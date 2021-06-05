شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمتبرعين بالدم فى ظل تفشى كورونا.. ارتداء الكمامة لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التبرع بالدم من الأمور الصحية الهامة لإنقاذ حياه مرضى الحالات الحرجة والذين يحتاجون إلى نقل الدم خاصة فى العمليات الجراحية والحوادث ساعدة، و يمكن للشخص الذى يتمتع بصحة جيدة التبرع بالصفائح الدموية 24 مرة في السنة والبلازما 12 مرة في السنة، ولكن هناك فئات ممنوعة من التبرع بالدم وهم النساء الحوامل أو المصابين بفقر الدم، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن النصائح التالية لإدارة التبرع بالدم خلال أوقات انتشار فيروس كورونا هذه وجاءت هذه النصائح كالتالى، وفقا لما نشر من موقع " on my health".

نصائح للتبرع بالدم فى ظل تفشى كورونا

- ليست هناك حاجة لتأجيل نقل الدم فلا يوجد دليل يشير إلى أن فيروس كورونا، يمكن أن ينتقل عن طريق الدم المتبرع به.

-التبرع بالدم لا يؤثر على مقاومتك لمحاربة الالتهابات، ومع ذلك ، ارتد قناعا أثناء عملية التبرع بالدم بأكملها.



التبرع بالدم

- إذا كان الشخص مصابًا بعدوى فيروس كورونا ، فيمكنه التبرع بعد 28 يوما من الإصابة.

- يجب أن يحصل المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال الطحال ، وهي عملية جراحية لإزالة الطحال ، على تقييم مفصل لأي عدوى بكتيرية مصاحبة ، والتي قد تحدث مع كورونا وتتطلب إعطاء المضادات الحيوية.



التبرع بالدم

- يمكن تأجيل عمليات زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم (الخلايا التي تؤدي إلى خلايا الدم الأخرى) وزرع الخلايا الجذعية الخيفية أو غير المتشابهة وراثيا في هذه المرحلة من الجائحة.