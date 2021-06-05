شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحيحة للغرغرة وتجنب هذه الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر عملية الغرغرة مفيدة جدا لنظافة الفم ولمنع أي نوع من الإزعاج أو التهابات الحلق، لها علاج منزلي شائع وفعال للعديد من المشكلات الصحية مثل التهاب الحلق أو الألم أو المخاط في الواقع ، يمكن أيضا القيام بذلك للتخلص من أي بكتيريا في الحلق ولتعزيز صحة الأسنان، يتم استخدام الغرغرة لعلاج البرد والسعال بشكل طبيعي، فى هذا تقرير نرصد أكثر للتعرف على الطريقة الصحيحة للغرغرة والأخطاء التي يجب تجنبها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



الغرغرة

ما هي الطريقة الصحيحة للغرغرة؟

للغرغرة يوميا بالطريقة الصحيحة فوائد عديدة لها خاصة شفاء الحلق، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في اتباع الطريقة الصحيحة للغرغرة:

- استخدم كوبا نظيفا وخال من الجراثيم للغرغرة.

- استخدم الملاط أو السائل للغرغرة حسب الحاجة ، لكن يفضل استخدام الماء الذائب فقط.

- خذ أكبر قدر ممكن من الملاط المستخدم في فمك وخذ رشفة في فمك.



الغرغرة

- قم بإمالة رأسك للخلف وافتح فمك دون ابتلاع السائل خلال هذا الوقت ، حاول إبقاء السديلة الصغيرة ، لسان المزمار في مؤخرة الحلق مغلقًا.

- بعد حوالي 15-20 ثانية أو أكثر ، ابصق المحلول.

- كرر هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل ثم اغسل فمك ونظفه.



الغرغرة

يجب تجنب الأخطاء أثناء الغرغرة :

- لا ينبغي استخدام الكثير من الماء الساخن للغرغرة ، حيث يوجد خطر كبير لحدوث بثور في الفم وحتى الحلق.

- تجنب الغرغرة بغسول الفم المحتوي على الكحول، هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية بدلا من الفوائد.

- يجب استخدام كوب أو زجاج نظيف وخالي من البكتيريا للغرغرة ، ويجب الاحتفاظ بكوب منفصل لهذا الغرض.



الغرغرة

- أثناء الغرغرة ، يجب دائما إمالة رأسك للخلف ، بحيث يصل الطين إلى الحلق بشكل صحيح.

- إلى جانب الماء العادي ، أثناء الغرغرة بأي محلول أو غسول للفم ، يجب التأكد من أن الملاط لا يدخل الحلق.