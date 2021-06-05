مشروب من الطب الصيني.. هل يعالج كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصلت دراسة أمريكية أجرتها جامعة جورج ميسون، أن مشروب من الطب الصيني التقليدي، يمكن أن يكون فعالا في علاج "كوفيد-19".

والمشروب التقليدي الصيني المعروف باسم (Respiratory Detox Shot (RDS، هو علاج يحتوي على 9 مكونات عشبية تستخدم تقليديا في الطب الشرقي لعلاج أمراض الرئة.



وأفاد الباحثون بأن المشروب حال دون إصابة الخلايا المستهدفة بفيروس كورونا المستجد، حيث نجح على نطاق واسع في تثبيط أغلب فيروسات الجهاز التنفسي، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في دورية "الخلية والعلوم البيولوجية".

وفيروس كورونا المستجد، هو العامل الممرض الذي يسبب (كوفيد-19)، وبينما تم تطوير لقاحات فعالة ضده، لا تزال هناك حاجة لتطوير علاجات فعالة ضد المرض.



وخلال الدراسة فحص الفريق عينات من حوالي 40 عشبًا طبيًا باستخدام الفيروس وخلايا الرئة البشرية، وقاموا أيضًا بفحص النشاط المحتمل لمكافحة الفيروس بواسطة مشروب ( Respiratory Detox Shot (RDS، حيث قاموا بمعالجة الخلايا باستخدامه، ثم قاموا بإصابة الخلايا في وجوده لمدة 4 إلى 6 ساعات، وبعد الإصابة، قاموا بزراعة الخلايا في غيابه.





وكشفت الدراسة، أن المشروب يحتوي على مكونات قوية جدًا يمكنها تدمير عدوى فيروس كورونا المستجد وعدوى السارس وفيروس الأنفلونزا A ، حتى بجرعات منخفضة جدًا، بالإضافة إلى ذلك، أثبتوا أنه فعال ضد متغيرات الفيروس في المختبر.

ويجري الفريق البحثي حاليًا دراسات على الحيوانات الحية للبناء على الاكتشاف المختبري، لاختبار إمكانية استخدام المشروب كعلاج للفيروس.

ويختبر المشروب باستخدام الفئران المعدلة وراثيًا التي ستصاب بفيروس كورونا المستجد، واعتمادًا على النتائج، قد تسعى الشركة الراعية للدراسة (ديجيا هارموني)، إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء التجارب السريرية البشرية.

ويقول علي العندليبي، من كلية العلوم بجامعة جورج ميسون، والباحث المشارك بالدراسة: "تشير هذه الدراسة إلى إمكانية استخدام مشروب عشبي متاح بسهولة دون وصفة طبية لتوفير الحماية ضد عدوى كورونا المستجد والإنفلونزا، وسيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة ما إذا كان المشروب يظهر نشاطًا ضد فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى".