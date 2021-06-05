رئيس "جمعية الدرن" المصرية: الفطر الأسود يداهم أصحاب المناعة الضعيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر في مصر، إن مرض الفطر الأسود ليس بالخطورة التي يروج لها البعض.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذا المرض يداهم فقط أصحاب المناعة الضعيفة، وهو مرض قديم وموجود في العالم منذ سنوات طويلة، لكن الناس عادوا للحديث عنه بعد تصريحات أثارت جدلاً واسعاً أدلى بها شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم بشأن الفطر الأسود الذي أصابه وتسبب بوفاته.



وأوضح "المغازي" أن ربط المرض بفيروس كورونا المستجد يرجع إلى أن كورونا يتسبب بإضعاف جهاز المناعة، وبالتالي يكون المصاب بكورونا أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود.

ونصح "المغازي" من يتعاطون عقاقير الكورتزون، بضرورة مراجعة الطبيب المعالج لأن هذه الفئة من العقاقير تضعف جهاز المناعة.

من جانبه، بدد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، المخاوف التي قد تثير رعب المواطنين من الفطر الأسود، كون هذا المرض يتواجد منذ القدم، ومن حسن الحظ أنه لا ينتقل من شخص لآخر.

وأضاف أن إصابة المواطنين به مرتبط كلياً بضعف مناعتهم، وبالتالي فإن تقوية المناعة تؤدي آلياً إلى الحد من الإصابة بالفطر الأسود.

ونوه إلى أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد خلال تلك الفترة في انحسار دائم، وأن الفيروس القاتل ينحسر في فصل الصيف وسينخفض معه بالتدريج أي أمراض قد تنتج عنه.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد كشفت في أواخر مايو الماضي عن وجود عدد من الإصابات بالفطر في البلاد، بين مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أنها اتخذت عدة تدابير مناسبة لمواجهة الأمر.