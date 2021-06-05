لتجنب الإصابة بـ”قصور القلب”.. إليك هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - قصور القلب أو ما يعرف بفشل القلب، هو عبارة عن حالة مرضية تصبح فيها عضلة القلب غير قادرة على ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم.

وتحدث تلك الحالة بسبب عوامل معينة، مثل ضيق الشرايين في القلب (مرض الشريان التاجي)، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وعيوب القلب الخلقية؛ ما قد يؤدي إلى وجود دهون حول القلب؛ وهو ما يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب.

ومن المعروف أيضا أن السمنة تضاعف من خطر الإصابة بفشل القلب لدى كل من النساء والرجال، وللوقاية من هذه الحالة، هناك مجموعة من النصائح لمنع ترسب الدهون حول القلب:

النظام الغذائي الصحي

يجب إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي، بالإضافة لضرورة تناول الأسماك الزيتية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، مرتين على الأقل كل أسبوع، حيث تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية هي الأفضل لصحة القلب.

الأطعمة الدهنية

يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول؛ نظرا لأن تناول طعام يحتوي على نسبة عالية من الدهون يسبب تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

الابتعاد عن الملح

يجب التقليل من تناول الملح، حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين والقلب؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وقصور القلب.

الوزن الصحي

يجب الحفاظ على وزن صحي من خلال التحكم في السعرات الحرارية التي يتم تناولها مع النشاط البدني، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة مجهود القلب لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة الرياضة

تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام إلى خفض ضغط الدم عن طريق الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة، كما تساعد أيضا على إنقاص الوزن.

الابتعاد عن التدخين والكحول

يعتبر الابتعاد عن تدخين السجائر من أهم العوامل، حيث يعتبر التدخين عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية؛ لأنه يسبب تصلب الشرايين ويرفع ضغط الدم.

كما يجب عدم تناول الكحول، حيث يؤدي تجاوز حدود الكحول الموصى بها بانتظام إلى رفع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.