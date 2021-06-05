شكرا لقرائتكم خبر عن صيف من غير مشاكل.. اعرف ازاى تحمى بشرتك من حروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المصيف هو الفسحة التي ينتظرها الكثيرون كل عام ولكن رغم المتعة التي نعيشها ولكن هناك احتياطات لا بد من اتباعها لحماية صحتنا وبشرتنا من الأضرار التي تلاحقنا عند قدوم فصل الصيف والذهاب للمصايف ومنها العدوى وخصوصا مع انتشار كورونا وحروق الشمس وتأثيرها على البشرة.

وحسب ما ذكره موقعtristanmed فأن هناك بعض الطرق التي تساعد على تعزيز صحة البشرة والوقاية من أضرار أشعة الشمس ومنها:

طرق حماية نفسك من حروق الشمس فى المصيب

1:لا بد من وضع كريم واقى من أشعة الشمس الضارة قبل النزول للبحر والتعرض للشمس بنصف ساعة، وقبل استخدامه ينصح باستشارة الطبيب لمعرفة نوع الكريم المناسب للبشرة.

2:ارتداء قبعات مناسبة للرأس فهى تحمى بشكل كبير من أشعة الشمس الضارة وخصوصا للأطفال لحمايتهم من الاضرار التي تؤثر على جلدهم.

3: الاهتمام بارتداء ملابس قطنية خفيفة تساعد حماية جلدك من أشعة الشمس الضارة.

4:الجلوس بين فترة وأخرى تحت الشمسية والظل لتجنب حروق جلدك .

5: تجنب نزول البحر في وقت الذروة لتتجنب الاثار الضارة لأشعة الشمس.

كما أن هناك بعض النصائح لحماية جسمك من ضربة الشمس ومنها

1: الاهتمام بتناول العصائر والمشروبات المثلجة طوال اليوم فهى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من أشعة الشمس الضارة.

2:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم لاحتوائها على نسبة عالية من المياه التي تساعد على ترطيب الجسم.

3:ينصح دائما بالإكثار من شرب المياه للوقاية من جفاف الجسم والبشرة.

4: تجنب تناول المشروبات التي تحتوى على كافيين لانها تزيد من جفاف الجسم .