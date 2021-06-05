شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل CPK في الدم ولماذا يتم إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس تحليل (CPK) الأشكال المختلفة لـ CPK في الدم، وCPK هو إنزيم موجود بشكل رئيسي في القلب والدماغ والعضلات الهيكلية، يمكن أن يؤخذ هذا الإنزيم من تحليل الدم من الوريد، ويسمى الاختبار بزل الوريد، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل CPK في الدم، وفقاً لموقع جامعة " mountsinai" الأمريكية.

يمكن أن يساعد الارتفاع أو الانخفاض الكبير في إجمالي إنزيمات CPK في مساعدة الطبيب في تشخيص أمراض معينة، وإذا كنت في المستشفى ، فقد يتكرر هذا الاختبار على مدار يومين أو ثلاثة أيام.

لماذا يتم إجراء تحليل CPK؟

يمكن أن يساعد اختبار إنزيم CPK في العثور على المصدر الدقيق للأنسجة التالفة.

يتكون CPK من ثلاث مواد مختلفة قليلاً:

-تم العثور على CPK-1 (يسمى أيضًا CPK-BB) في الغالب في الدماغ والرئتين.

-يوجد CPK-2 (يُسمى أيضًا CPK-MB) في الغالب في القلب.

-تم العثور على CPK-3 (يسمى أيضًا CPK-MM) في الغالب في العضلات الهيكلية.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لتحليل CPK؟مستويات CPK-1 أعلى من المعتاد:

نظرًا لوجود CPK-1 في الغالب في الدماغ والرئتين، فإن إصابة أي من هذه المناطق يمكن أن تزيد من مستويات CPK-1. قد تكون زيادة مستويات CPK-1 بسبب:

-سرطان الدماغ

-إصابة الدماغ (بسبب أي نوع من الإصابات بما في ذلك السكتة الدماغية أو النزيف في الدماغ)

-العلاج بالصدمة الكهربائية

-احتشاء رئوي

مستويات CPK-2 أعلى من المعتاد :

ترتفع مستويات CPK-2 من 3 إلى 6 ساعات بعد النوبة القلبية إذا لم يكن هناك ضرر إضافي لعضلة القلب، فإن المستوى يصل إلى ذروته في 12 إلى 24 ساعة ويعود إلى طبيعته بعد 12 إلى 48 ساعة من موت الأنسجة.

قد تكون زيادة مستويات CPK-2 بسبب:

-إصابات كهربائية.

-إزالة الرجفان القلبي (صدم القلب المتعمد بواسطة الطاقم الطبي).

-إصابة القلب (على سبيل المثال ، من حادث سيارة).

-التهاب عضلة القلب عادة بسبب فيروس (التهاب عضلة القلب).

-عملية قلب مفتوح.

غالبًا ما تكون مستويات إنزيم CPK-3 الأعلى من المعتاد علامة على إصابة العضلات أو إجهاد العضلات قد تكون راجعة إلى:

-إصابات.

-تلف العضلات بسبب الأدوية أو عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة.

-ضمور العضلات.

-التهاب العضلات (التهاب العضلات والهيكل العظمي).

-تلقي العديد من الحقن العضلي.

-اختبار وظيفة العصب والعضلات (تخطيط كهربية العضل).

-الجراحة الحديثة.

-تمرين شاق.