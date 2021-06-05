شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء توقع اتفاقية تعاون مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مدينة الدواء المصرية التي أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية شهر أبريل الماضى باكورة التعاون مع الشركات العالمية من اتفاقية إنتاج مشترك مع شركة "أوتسوكا" اليابانية لتصنيع المحاليل الطبية وتوفيرها للسوق المصرى، وتصدير الفائض، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية والدعم الذى توليه القيادة السياسية والاهتمام بالقطاع الدوائى في مصر، والعمل على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للتعاون والتصنيع مع هذه الشركات وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى محور اهتمام الدولة، وفتح أسواق للتصدير.

وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة "مدينة الدواء المصرية" أن المدينة تم إنشاؤها لتكون أحد أذرع الدولة لإنتاج دواء امن وفعال، حيث تمتلك الشركة مصنعا شاسعا على مساحة 180الف متر مربع، وتحتوى على 15 منطقة إنتاجية ضخمة لكل الاشكال الصيدلية. وميكنة ومتطورة بتكنولوجيا حديثة وغير مسبوقة، تعمل طبقا لأحدث معايير الجودة العالمية مما يعد نقطة تحول في صناعة الدواء بمصر.

وأشار إلى أن الإنتاج المشترك مع شركة أوتسوكا اليابانية حقق الأهداف الأربعة التي حددتها القيادة السياسة ألا وهى توفير دواء آمن وفعال للمواطن، وبناء قدرات وآمن دوائى، جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعامل مع الشركات الأجنبية، والتصدير، لافتا إلى أن تلك الشراكة الاستراتيجية نتج عنها شركة جديدة اطلق عليها شركة أوتسوكا جيبتو للمستحضرات الطبية مصر كشركة مساهمة مصرية، لافتًا إلى أن المدينة حاليا تقوم بمفاوضات مع شركات عالمية أخرى للتعاون المشترك خلال الفترات القادمة.

وأضاف أن الشركتين يمتلكان رؤية مشتركة حول الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للشركتين لإنتاج محاليل طبية فائقة الجودة بسواعد مصرية وبدعم فنى من مصنع اوتسوكا في اليابان، وذلك لدعم الامداد الطبي من المحاليل الطبية للسوق المحلى ومنع اى نقص في هذه المستحضرات.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد زغلول المدير التنفيذي لشركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية ان مدينة الدواء تعتبر تتويج للشعب المصرى بعد الاستقرار الأمنى التي تنعم به مصر مع تولى القيادة السياسية لكافة الملفات الشائكة في ان واحد بما فيها ملف صناعة الدواء. مشيرا الى ان الشركة الجديدة بمثابة صمام أمان ومخزون إستراتيجى من المحاليل الوريدية للسوق المحلى والأفريقى، كما أن تلك الشراكة تضمن التعاون المستمر بين الجانب المصرى واليابانى في مجال صناعة الدواء وسوف تكون نموذجا ناجحا للتعاون المشترك بين الشركات المحلية والأجنبية.