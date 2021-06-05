5 أطعمة سكرية منخفضة السعرات الحرارية… تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في اتباع الأنظمة الغذائية لخسارة الوزن، وذلك بسبب عشقهم للأطعمة السكرية، لذلك اخترنا إليكم 5 أطعمة سكرية منخفضة السعرات الحرارية.

وفي هذا السياق، تحدثت اختصاصية الغدد الصماء والتغذية، الروسية فيكتوريا غونتشار، عن الأطعمة السكرية الأكثر ضررا على الجسم والصحة ونصحت بإمكانية تناول خمسة أطعمة سكرية منخفضة السعرات الحرارية.

وأدرجت غونتشار خمس أنواع من الأطعمة ذات السكر المسموح بتناوله التي لا تضر الجسم كما الأطعمة المحلاة.

– المرتبة الأولى: قالت الخبيرة: “أما في المقام الأول فالفواكه غير المحلاة، مثل: التفاح واليوسفي والكيوي والبرتقال والجريب فروت (الزنباع)”.

– المرتبة الثانية: وأضافت: “على الرغم من المذاق الحامض نسبيًا، فإن الكرز يحتوي على الكثير من السكريات البسيطة، لذا فهو موجود في المجموعة الحلوة الثانية”.

– المرتبة الثالثة: أدرجت الاختصاصية الفواكه المجففة مثل: المشمش المجفف، الخوخ، التين، قائلة: إن “هذه الفواكه لديها مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أكثر من 50، لذلك لا يمكنك تناول الفواكه المجففة دون مراقبة أو بشكل مستمر”.

وتابعت: “وهناك فواكه مجففة مستوى السكر فيها أعلى يتراوح بين 50 و60، وهي الموز والعنب والخوخ والكرز والبطيخ”.

– المرتبة الرابعة: “تأتي حلوى الخطمي (المرشميلو) ومربى البرتقال والميرانغ، هذه المنتجات ليس هناك مزيج من السكريات البسيطة والدهون”.

– المرتبة الخامسة: الشوكولاتة التي تحتوي على 99% من حبوب الكاكاو وخالية من السكر، وقالت: إن “أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا يمكنهم تناول شريحتين أو ثلاثة من هذه الشوكولاتة يوميا”.

ونصحت الخبيرة باستبعاد أطعمة المجموعتين الخامسة والثانية على أولئك الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، وقالت: “في هذه الحالة يسمح فقط بتناول الفواكه غير المحلاة”.

وخلصت الخبيرة إلى أنه “في حالة وجود تشخيصات مرضية لدى الشخص مثل: التهاب المعدة وأمراض الحصوة والتهاب البنكرياس، يمكن تناول الحلويات من المجموعة الرابعة لأنها لا تهيج أعضاء الجهاز الهضمي، مثل: مربى البرتقال وحلوى الخطمي (مارشميلو)”.