شكرا لقرائتكم خبر عن الزهايمر يزيد من خطر الإصابة بحالات كورونا الشديدة.. اعرف إزاى تحافظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي يخوض فيه العالم أكبر معركته ضد الموجة الجديدة الشرسة من فيروس كورونا، قال الخبراء إن الأشخاص المصابين بالخرف، خاصة مرض الزهايمر، معرضون لخطر الوفاة بثلاثة أضعاف نتيجة الإصابة بـكورونا.

ووفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، أضاف الخبراء أيضًا أن الخطر أكبر بست مرات إذا تجاوزوا الثمانين عامًا، و قال سيرجيو فيريجوفسكي ألميدا ، الباحث الرئيسي في المشروع وأستاذ في معهد الكيمياء بجامعة جنوب المحيط الهادئ "وجدنا أن جميع أسباب الخرف عوامل خطر للشدة والوفاة في فيروس كورونا وأن هذه المخاطر أكثر وضوحًا لمرضى الزهايمر.



الزهايمر وكورونا

مرض الزهايمر يرفع من خطورة كورونا ومخاطر الوفاة 3 أضعاف

بالنسبة للدراسة قام الباحثون بالتحقيق في البيانات الخاصة بالتشخيصات الإيجابية والاستشفاء والوفيات من كوفيد 19 لمجموعة من 12863 مريضًا فوق 65 عامًا، والذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية أو سلبية لـ كورونا بين مارس وأغسطس 2020، وتم تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات عمرية: 66-74 (6182) ، 75-79 (4867) ، 80-86 (1814).

أظهر التحليل الإحصائي أن جميع أسباب الخرف، وخاصة مرض الزهايمر، كانت عوامل خطر لشدة المرض والوفاة في حالة المرضى في المستشفى، بغض النظر عن العمر.

التفسير المحتمل هو أن الحالات الالتهابية المزمنة أو الاستجابات المناعية المعيبة بسبب شيخوخة الجهاز المناعي (التقلص المناعي) قد تزيد من ضعف هؤلاء المرضى وتقلل من قدرتهم على تكوين استجابة فعالة للعدوى بالفيروس، وقال الباحثون إن الفرضية الأخرى هي أن مرض الزهايمر يغير نفاذية الحاجز الدموي الدماغي، مما يجعل عدوى الجهاز العصبي المركزي أكثر احتمالا.

نصائح للحفاظ على نفسك في مأمن من مرض الزهايمر

خلال هذا الوقت عندما تكون هناك تكهنات حول موجة ثالثة من فيروس كورونا ، من المهم أن تحافظ على نفسك في مأمن من جميع عوامل الخطر لعدوى فيروس كورونا، فيما يلي بعض النصائح للوقاية من مرض الزهايمر: