باحثون يكشفون: النقود البلاستيكية أقل قدرة على نقل الفيروسات ويمكن تعقيمها

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القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان البنك المركزى عن طرح عملات نقدية بلاستيكية جديدة لأول مرة، والتى يتم تصنيعها وإنتاجها بمطابع البنك المركزى في العاصمة الإدارية الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر، توفر العملات البلاستيكية الجديدة مزايا عديدة منها أنها تتميز بالمرونة والقوة كما أنها أقل سمكا ومقاومة للمياه وصديقة للبيئة ويصعب تزويرها أو تزييفها، وللعملات الجديدة فوائد من الناحية الصحية أيضًا.. نتعرف عليها في السطور التالية.

الفرق بين العملات الورقية والبلاستيك فى تراكم الفيروسات والأوساخ

وفقًا لما ذكره موقع "central banking" أجرى علماء من معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية في نيودلهي بالهند بحثًا عن جزيئات الأوساخ التي كانت واضحة على الأوراق النقدية المختلفة للروبية "عملة الهند".

وتم جمع الأوراق النقدية من الباعة الجائلين ومحلات البقالة والصرافة، وكشف تحليلهم أن الفطريات (70٪) والبكتيريا (9٪) والفيروسات (أقل من 1٪) كانت واضحة على الأوراق النقدية.

كانت هذه الأوراق النقدية المكونة من ركائز قطنية ومن المعروف أنها تحتوي على بكتيريا أكثر من نظيراتها من البوليمر لأنها تمتص كمية أكبر من الماء.

على الرغم من أن الماء لا يزال ضئيلًا، إلا أنه يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة لفترة أطول على الأوراق النقدية.

وقال متحدث باسم السلطة النقدية لسنغافورة للبنوك المركزية: "بمجرد خروج الورقة النقدية من البنك، يمكن للورقة النقدية التقاط البكتيريا أو الفيروسات من كل طرف على اتصال به، هذا مشابه للأسطح الشائعة الأخرى، مثل أزرار المصعد والدرابزين."

لكن الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر تقلل نقل البكتيريا والفيروسات من طرف إلى آخر.

وفقًا للعلماء في جامعة هاربر آدامز البريطانية، فإن البكتيريا الموجودة على أيدي الإنسان أقل قدرة على الالتصاق بالأوراق النقدية البلاستيكية مقارنة بالنقود الورقية.

وقال البروفيسور فرانك فريسيكوب، الذي قاد البحث بجامعة هاربر آدامز: "بالإضافة إلى ذلك، تموت البكتيريا الموجودة على الأيدي البشرية بشكل أسرع عندما تكون على الأوراق النقدية البلاستيكية".

من ناحية أخرى كان الخبراء قد أكدوا أن خطر انتقال فيروس كورونا من خلال استخدام الأوراق النقدية ضئيلاَ.

وقالت كريستين تايت بوركارد، الخبيرة في العدوى والمناعة في معهد روزلين بجامعة إدنبرة البريطانية، إن خطر انتشار الأوراق النقدية لفيروس كورونا ضئيل "ما لم يكن شخص ما يستخدم الأوراق النقدية للعطس".

هل يمكن تعقيم النقود البلاستيكية؟

وفقاً لموقع cleveland، قال الدكتور هاري كيستلر، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في كلية لورين كاونتي كوميونيتي الأمريكية، إنه يمكنك تنظيف البلاستيك، ولكن ليس من السهل تنظيف الأموال الورقية، يتم تعقيم البلاستيك بسهولة باستخدام مطهر أو مناديل مطهرة، لأنها مقاومة للمياه.

وأضاف كيستلر إن أفضل خطوة يجب اتخاذها بعد التعامل مع الأموال أثناء تهديد فيروس كورونا هي غسل يديك وتجنب لمس وجهك، وأضاف أن فيروس كورونا يجعل الناس أكثر وعيا بكيفية انتشار الفيروسات.