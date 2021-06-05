شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا لقاح كورونا السبب فى شعورك بأعراض جانبية شديدة كاذبة.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن انتشار الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاحات كورونا أدى إلى خوف الكثير من الأشخاص من الحصول على التطعيم، موضحا أنه انتشرت معلومات خاطئة وشائعات ليس لها أساس من الصحة أشهرها أنه قد يؤدى إلى الوفاه بعد الحصول عليه بعامين أو يسبب العقم مما أدى على إصابه الكثيرين بفوبيا وحاله من الهلع والخوف مما يصيبهم ببعض المشاكل الصحية والجسدية نتيجة للقلق والتوتر.

وأوضح الحديدى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه وصلت مخاوف الكثيرين حتى بعد الحصول على التطعيم بتضخيم الشعور بالأعراض أو الأثار الجانبية الطبيعية المصاحبة للحصول على اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم والم شديد بالذراع حتى أن الأمر يصل إلى الشعور بعدم القدرة على تحريك الذراع بجانب قد يصل الأمر عند بعض الأشخاص للشعور بسرعه ضربات القلب والخوف الشديد وهى جميعها أعراض للفوبيا.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن الاثار الجانبية للقاح تحدث بشكل طبيعى والجميع متعارف عليها وتشبه الأعراض التي تظهر على اى طفل مثلا عند الحصول على التطعيمات الأساسية في سنوات حياته الأولى لكن الخوف والفزع والشائعات والمعلومات الخاطئة التي أحاطت لقاح فيروس كورونا هي التي تؤدى إلى الإصابة بفوبيا والشعور بأعراض جسدية مقلقة.

وأشار أستاذ الطب النفسى، أنه يجب عدم الاستماع إلى الاخبار الخاطئة والجري وراء الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، مشيرا إلى أن حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ستؤدى إلى إزالة الخوف والفزع وتطمين المواطنين للحصول على اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن بعض الأشخاص يعانون أيضا من احد أنواع الفوبيا وهو رهاب المثقبيات أو فوبيا الإبر وهو ما يجعلهم ينفرون ويرفضون فكرة الحصول على لقاح كورونا أو أي أدوية عن طريق الحقن.

س: ما رهاب المثقبيات؟

Trypanophobia هى كلمة تجمع بين المصطلح اليونانى trypan - بمعنى الثقب أو الثقب مع الرهاب ، ما يعنى الخوف.

س: هل الأشخاص الذين يخافون من الإبر هم الذين لديهم حساسية مفرطة للألم أو ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية؟

ج: لا يوجد بحث كافٍ حول ذلك ولا أحد يعرف ما الذى مهد الطريق لهذا التأثير لأى شخص، حيث لا يمكن معرفة إن كانت تجربة مؤلمة بشكل خاص أثناء مرض الطفولة أم أن هناك مكونًا وراثيًا وجد الباحثون جينات مرتبطة بالإغماء بعد وخز الإبر.

س: ما أعراض هذا الرهاب؟

ج: الخوف أو القلق فقط من التفكير فى تجربة الوخز بالإبرة.

نوبات الهلع والغثيان أو التعرق عند تحديد موعد الحقن.

خفقان قبل أو أثناء أو بعد ضربة الإبرة.

الإغماء بسبب رد الفعل الذى يؤدى فيه الألم أو رؤية الدم ما يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.

الأرق فى الأيام أو الأسابيع التى تسبق الحقن.

س: كيف يؤثر رهاب المثقبيات على الصحة؟

ج: ​​يميل المرء إلى تخطى الاختبارات والعلاج الموصى به لتجنب وخز الإبر، ما يعنى عدم التشخيص وسوء الحالات الطبية.

س: كيف يمكنك التغلب على رهاب المثقبيات؟

ج: اصطحب شخصا معك: الأطفال دائمًا يجب أن يكونوا برفقة ولي أمر بالغ لكن بالنسبة للبالغين الذين يعانون من الخوف من الإبر فإن إمساك يد صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة أو سماع صوت ذلك الشخص يمكن أن يكون له تأثير مهدئ.

استخدم قوة الإلهاء: شاهد مقطع فيديو ممتع، أو ركز على الاستماع إلى أغنية تحبها، أو اقفل نظرك بعيدًا.

أخبر الممرضة أو الطبيب عن مخاوفك: أخبر الشخص الذى يعطيك حقنة أو يسحب الدم أنك تعانى من رهاب الإبر.