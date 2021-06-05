صحة ورشاقة

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال من سن 3 أعوام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

أكد يين ويدونج رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، أن بلاده أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد من سن 3 حتى 17 عاما.

 

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى 3 يونيو/حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الـ18 عاماً.

 

وأضاف "يين" في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني الرسمي، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

 

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح، أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاماً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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