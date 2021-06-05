شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طريقة إعادة تعيين كلمة مرور سناب شات؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

تعد طريقة إعادة تعيين كلمة مرور سناب شات صعبة نسبيا لأنه يحتاج رقم الهاتف الذي قمت بتسجيل حسابك به لأول مرة أو البريد الإلكتروني.



بخلاف ذلك يمكنك أن تحاول مع الدعم الفني للمنصة، وقد يتمكنوا من مساعدتك ولكن هذا احتمال ضعيف.

من هنا فإن أفضل طريقة لإعادة تعيين كلمة مرور سناب شات هي استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ويمكنك أيضا البحث في كلمات المرور المخزنة في هاتفك أو حاسبك، لأن أغلب الأنظمة الآن تحتفظ بكلمات المرور.

إعادة تعيين كلمة مرور سناب شات عبر رقم الهاتف:

لا بد أن تستخدم نفس رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به، ويجب أن تستطيع الوصول إلى هذا الرقم لأن سناب شات يرسل رسالة تأكيدية على هاتفك.

خطوات إعادة تعيين كلمة المرور:

ألوا لا بد من التوجه إلى تطبيق سناب شات أو الموقع، ثم الضغط على اختيار فقدت كلمة المرور.

وبعد ذلك تظهر لك رسالة تسألك إن كنت تريد إعادة تعيين كلمة المرور عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

تقوم بالضغط على اختيار الهاتف، فإن التطبيق يسألك عن رقم الهاتف المسجل، وبعد أن تدخل رقم الهاتف ثم تضغط على متابعة تظهر لك رسالة.

لذلك يجب أن تختار بين الحصول على رسالة بالرمز البريدي أو الحصول على مكالمة هاتف.

ولكن يفضل أن تستخدم الرسالة لأن مكالمة الهاتف تأتي باللغة الإنجليزية وقد لا تكون واضحة.

في الصفحة التالية يطلب منك التطبيق إدخال الكود السداسي الذي وصل إلى هاتفك، قم بإدخاله وبعد ذلك قم بوضع كلمة مرور جديدة.

إعادة تعيين كلمة المرور سناب شات عبر البريد الإلكتروني:

يمكن إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني عبر الضغط على نسيان كلمة المرور، ولكن بدلا من اختيار رقم الهاتف قم باختيار البريد الإلكتروني.

وبعد ذلك يطلب منك التطبيق إدخال البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به في المنصة، ثم قم بالضغط على زر المتابعة.

وعندما تصلك رسالة البريد الإلكتروني التي تحتوي على رابط تغيير كلمة المرور قم بالضغط عليه، وبعد ذلك يطلب منك التطبيق إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة.

استعادة كلمة مرور سناب شات دون رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني

لا توجد طريقة واضحة أو مباشرة لاستعادة كلمة المرور دون رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وهذا لأن سناب شات يحاول تأمين حسابات المستخدمين عبر التأكد من الهوية.

ولكن يمكنك التحدث مع موظفي خدمة العملاء فربما يتمكنوا من إعادة تعيين كلمة المرور لك، ولكن على الأرجح فإنهم يرفضون هذا الأمر.

ولذا يكون الحل الأفضل هو محاولة الوصول إلى البريد الإلكتروني أو محاولة تذكره.

وذلك عن طريق البحث في صناديق الوارد عن رسالة من سناب شات.

أو محاولة تذكر رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به في أول مرة، وهذا يكون أسهل لأننا جميعًا نتذكر جميع أرقام هواتفنا.