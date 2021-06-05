السيدات تفضلن "دكتور جوجل" على طبيب أمراض النساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يبلغ الرجال والنساء، فإن كلا منهما يواجه تحديات صحية مختلفة تتطلب آراء أطباء متخصصين، ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 24 و34 عاماً لم تذهب أبداً إلى طبيب أمراض النساء.

وقال موقع "Study Finds" الأمريكي، في تقرير نشره الجمعة، إن هذه الدراسة أظهرت أن 12% من السيدات لم يذهبن ولو لمرة واحدة إلى عيادة طبيب أمراض النساء، رغم أن خبراء الصحة يقولون إن زيارتهم الأولى يجب أن تكون بين سن 13 و15 عاماً، وأنه يجب أن تكون هناك فحوصات سنوية، لكن 14% ممن شملتهن الدراسة لم يذهبن لطبيب أمراض النساء منذ أكثر من عامين.





وأظهرت الدراسة التي شملت 2000 امرأة أيضاً أن هناك فجوات في الاهتمام والمعرفة المتعلقة بالصحة الإنجابية، حيث تتجاهل السيدات الأعراض الملحوظة لمدة خمسة أيام قبل تحديد موعد مع الطبيب، بينما تنتظر واحدة من كل خمسة (17%) لمدة عشرة أيام أو أكثر.

وتابع الموقع: "قبل مقابلة أحد الأطباء المتخصصين، تتواصل السيدات مع دكتور جوجل (في إشارة إلى محرك البحث جوجل) للحصول على إجابات طبية مهمة".

ووصفت اثنتان من كل 5 سيدات في الدراسة موقع جوجل بأنه أول ملجأ لهن عند الشعور بعدم الراحة أو بأي أعراض متعلقة بالصحة الإنجابية.

واكتشف الباحثون أن السيدات يسألن جوجل عن الصحة الإنجابية بمتوسط 4 مرات شهرياً، أي حوالي 3024 مرة في المتوسط في حياة المرأة البالغة.

ونقل الموقع عن الباحثة في الدراسة، الدكتورة جاكلين والترز، قولها إنه من الواضح أن هناك فجوة معرفية لدى النساء عندما يتعلق الأمر بصحتهن الإنجابية، وأعتقد أنه يجب على جميع النساء الدفاع عن أنفسهن، والسعي إلى زيادة معدل معرفتهن حتى يتسنى لهن التعامل مع صحتهن بثقة أكبر وخوف أقل".