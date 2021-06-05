مفاجأة.. الشاي الأخضر يساعد على محاربة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من العلماء في الهند إلى مركب موجود في الشاي الأخضر قالوا إن له القدرة على علاج الإصابة بكورونا.

يدرك الجميع فوائد الشاي الأخضر التي تتنوع بين المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى إنه يوصف من قبل البعض بأنه "إكسير الصحة"، وتوصلت دراسة إلى فائدة جديدة تضاف إلى هذه الفوائد، منها قدرته على محاربة الإصابة بكورونا.





وأفادت الوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي) أن تناول الشاي الأخضر يفيد في معالجة كوفيد-19، حيث قد يساعد استخدام مركب موجود فيه يسمى جالوكاتشين في تطوير دواء يمكنه محاربة المرض.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، إن الدراسة أجريت في كلية الصيدلة بأكاديمية JSS للبحث العلمي، في الهند، بقيادة الدكتور سوريش موهانكومار، والذي نقلت عنه قوله: "لطالما كانت أقدم صيدلية في التاريخ موجودة في الطبيعة والتي تحتوي على كنز من العقاقير الجديدة المحتملة، وقد تساءلنا عما إذا كان أي من هذه المركبات يمكن أن يساعدنا في مكافحة جائحة كوفيد-19؟".





وقام الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في مجلة " الجمعية الملكية للكيمياء"، البريطانية، بفحص مجموعة من المركبات الطبيعية المعروفة بفعاليتها ضد فيروسات كورونا الأخرى باستخدام برنامج كمبيوتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن أحد المركبات الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن يحارب الفيروس التاجي المسبب لكوفيد-19.

وتابع: "المركب هو جالوكاتشين، الموجود في الشاي الأخضر، والذي يمكن أن يكون متاحاً بسهولة وبأسعار معقولة.. صحيح أن هذه لا تزال خطوة أولية، لكنها قد تكون رائدة في معالجة جائحة كوفيد -19 المدمر".