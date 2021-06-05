شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الاتصالات النيجيرية تعلق الوصول إلى تويتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اتحاد مشغلي الاتصالات المرخصين في نيجيريا اليوم السبت إن شركات الاتصالات النيجيرية حجبت الوصول إلى موقع تويتر بعد توجيه تنظيمي، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة أنها ستعلق أنشطة شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة في نيجيريا إلى أجل غير مسمى.

قالت نيجيريا أمس الجمعة إنها علقت إلى أجل غير مسمى أنشطة شركة تويتر الأمريكية بعد يومين من قيام الشركة بحذف منشور للرئيس محمد بخاري هدد فيه بمعاقبة الانفصاليين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال الاتحاد «نود التأكيد على أن أعضاءنا تلقوا تعليمات رسمية من مفوضية الاتصالات النيجيرية لتعليق الوصول إلى تويتر».

وأضاف أن شركات الاتصالات امتثلت لتوجيهات المفوضية استنادا إلى المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع السلطات والمعنيين ويتصرف وفقا للتوجيهات.