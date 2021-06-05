لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام؟ إليكم السبب

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يقوم العديد من الأشخاص بتنظيف أسنانهم مباشرة بعد كل وجبة، وذلك لحمايتها من التسوس، لكن لماذا حذرت طبيبة بريطانية من هذا الفعل؟.

السبب الرئيسي لفرك الأسنان بالفرشاة هو تجنب البلاك، وهي طبقة من البكتيريا تغلف أسنانك إذا لم تقم بتنظيفها بشكل صحيح. ويساهم تراكم البلاك في الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان. ومع ذلك، فإن القيام بشيء ما كل يوم لا يعني بالضرورة أنك تقوم به بشكل جيد.

وقالت طبيبة الأسنان التجميلية الدكتورة حنا كينسيلا من كيلن لين دنتال لصحيفة إكسبريس البريطانية “ينظف الكثير من الناس أسنانهم مباشرة بعد تناول الطعام، لأنهم يعتقدون أنه من المهم التخلص من الطعام من أسنانهم بسرعة. لكن ذلك يضر أكثر مما ينفع، لأن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الطعام قد يؤدي إلى تلف مينا الأسنان الرقيقة”.

المينا هي المادة التي تغطي الأسنان وتوفر طبقة خارجية صلبة، وهي خط الدفاع الأول والأهم ضد تسوس الأسنان. ووفقاً للدكتورة كينسيلا من الأفضل الانتظار نصف ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، خاصة بعد تناول الأطعمة الحمضية.

وتضيف الدكتورة كينسيلا “هذا لأن الأطعمة التي تحتوي على حامض الستريك يمكن أن تلين مينا الأسنان لبعض الوقت، وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام بوقت قصير جدًا سوف يتلف المينا عندما يكون ضعيفًا”.

الفخ الآخر الشائع الذي يقع فيه الكثير من الناس هو الإمساك بالفرشاة بإحكام عند تنظيف أسنانهم، وحذرت الدكتورة كينسيلا من أن الضغط المطبق على الفرشاة يصل إلى الأسنان، والضغط المفرط أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي ببطء إلى تآكل مينا الأسنان الذي لا يمكنه إصلاح نفسه.