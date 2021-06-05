خبر سار… العلاج بالخلايا الجذعية قد يحارب السُكري

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يعزز العلاج بالخلايا الجذعية، المعروف أيضًا باسم الطب التجديدي، استجابة إصلاح الأنسجة المريضة أو المختلة وظيفيًا أو المصابة باستخدام الخلايا الجذعية أو مشتقاتها. هذا هو الفصل التالي من زراعة الأعضاء واستخدام الخلايا عوضًا عن أعضاء المتبرع، والتي تُعد محدودة من حيث تقديمها.

أظهرت دراسة نُشرت الخميس في دورية الخلايا الجذعية للطب الانتقالي، أن العلاج بالخلايا الجذعية قد يقلل من الاعتماد على الأنسولين أو الأدوية الأخرى لعلاج السكري من النوع الثاني.

وقال الباحثون إن التجربة السريرية التي أجروها في معهد فينميك لأبحاث الخلايا الجذعية وتكنولوجيا الجينات في هانوي، أظهرت أن العلاج الخلايا، سمح لبعض المرضى بتقليل أو إلغاء حاجتهم إلى أدوية أخرى لفترة من الزمن.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة المشتركة ليم نغوين، مدير الأبحاث في مركز فينميك الطبي، إن الإجراء آمن ويفتح الطريق أمام المزيد من التجارب السريرية التي تستكشف الفوائد المحتملة لهذا العلاج لدى المرضى غير البدناء.

وأكد الباحثون على أن التجارب أظهرت أن المرضى العاديين، استفادوا أكثر من العلاج مقارنة مع المرضى البدناء.

ركزت التجربة على 30 بالغاً، بتتبع مستويات الغلوكوز في دمائهم، على مدار عام واحد.

وفي نهاية التجربة، شهد الذين خضعوا للعلاج بالخلايا الجذعية، تحسناً ملحوظاً لفترة مؤقتة دون حاجة للأنسلين، وفق موقع “يو بي آي”.