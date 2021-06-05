بيروت - نادين محمد - تعتبر تجربتي مع طريقة التخسيس باستخدام جنين القمح مفيدة جداً. فقد ساعدتني على التخلص من الدهون التي تجمعت في مناطق جسمي المختلفة وخصوصاً في البطن. وتمكنت من الاستفادة من هذا المكون من اجل الحصول على بطن مسطح والشعور بالارتياح بطريقة سهلة وخلال مدة قصيرة. ولهذا قررت ان اروي تجربتي الناجحة مع طريقة التخسيس باستخدام جنين القمح لتستفيد منها الكثيرات.

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ما هو جنين القمح

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قبل ان اتحدث عن تجربتي مع طريقة التخسيس باستخدام جنين القمح، من المهم ان اوضح معنى هذه الكلمة. فبذرة القمح تحتوي على الغلاف او النخالة وعلى القلب الذي يستخدم لصنع الطحين الابيض وعلى النطفة او الجنين الذي يتوفر في بعض المتتمات الغذائية. والجزء الاخير يعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات وخصوصاً B وخصوصاً B6 فضلاً عن المعادن وخصوصاً الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمنغنيز والزنك والسيلينيوم. ويعمل هذا العنصر على محاربة الشوارد الحرة. كما انه يساهم مع الفيتامين E في تعزيز قدرة الجهاز المناعي وفي منع ظهور السيلوليت.



وتوفر كل ملعقة طعام أو 8 غرامات من جنين القمح 30 سعرة حرارية ولهذا من الممكن اضافته الى اي نظام غذائي يهدف الى انقاص الوزن ونحت الجسم. كذلك فإنه يزود الجسم بالالياف والدهون الجيدة وخصوصاً الاحماض الدهنية متعددة الاشباع وتحديداً الاوميغا 3 و6 و9.

جنين القمح والتنحيف

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بعد ان تعرفت الى الفوائد الكثيرة لجنين القمح قررت ان ابدأ تجربتي معه من اجل نسف الدهون وخسارة الوزن. ولهذا حرصت على ان اتناول 3 ملاعق طعام منه يومياً. وساعدني هذا على الشعور بالشبع لمدة طويلة ومنعني من تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الثلاث الاساسية. كذلك اضفت القليل منه الى مختلف الاطباق وخصوصاً السلطات وتلك المطهوة. وتناولته بطرق مختلفة.

1 اضفت ملعقتين صغيرتين منه الى حبوب الفطور، الى السلطة، العصائر الطبيعية او الحليب.

2 استخدمته من اجل صنع بعض انوع الكعك والفطائر والبسكويت.

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3 كذلك نقعت القليل منه في كوبين من الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة قبل شرب المزيج.

4 كنت ابدأ يومي بشرب القليل منه مع عصير طبيعي او مع اللبن الزبادي الطبيعي.

5 كثيراً ما كنت اتناول سلطة التونة مع رشة من جنين القمح.

6 استخدمته كبديل لفتات الخبز اثناء تحضير بعض الاطباق وتناولته مع جبنة البارميزان والباذنجان والطواجن.

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برنامج غذائي



الى جانب اضافة هذا المكون الى اطباقي لم تكتمل تجربتي مع جنين القمح للتخسيس، حرصت على تطبيق هذا البرنامج الغذائي.

الفطور. ملعقتان صغيرتان من جنين القمح مع حبوب الفطور.

وجبة خفيفة. ملعقتان صغيرتان من جنين القمح مع عصير الفواكه المفضل.

الغداء. القليل من جنين القمح مع السلطة واطباق صحية.

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وجبة خفيفة. رشة من جنين القمح مع اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. يمكن اضافتها الى عجينة البيتزا. لكنني تناولته مع المكسرات. وفي نهاية تجربتي مع جنين القمح للتخسيس تمكنت من الحصول على بطن مسطح ومن التخلص من الدهون التي تجمعت في مناطق مختلفة لدي. ولهذا انصح بخوضها وباستخدام هذا المكون عند اتباع اي رجيم غذائي.





