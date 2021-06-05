شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور سلالة هندية جديدة تنتشر في بريطانيا أشد خطورة من النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا PHE أن متغير B.1.617.2 أو سلالة "Delta" التي تم تحديدها لأول مرة في الهند هي السائدة في بريطانيا، مضيفة أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن السلالة "دلتا" قد تتسبب في زيادة خطر دخول المستشفى مقارنة بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

وبحسب موقع شبكة "CNN" أوضحت الدراسة أن سلالة "دلتا" الجديدة كان من المرجح أن تتسبب في مرض خطير أكثر من المتغير B.1.1.7 أو "Alpha" ، والذي كان سائدًا في المملكة المتحدة منذ اكتشافه لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا الخريف الماضي.

وأظهر تحليل لـ 38805 حالة متسلسلة في إنجلترا أن متغير دلتا يحمل 2.61 ضعفًا لخطر دخول المستشفيات في غضون 14 يومًا مقارنة بمتغير ألفا، عندما تم أخذ متغيرات مثل العمر والجنس والعرق وحالة التطعيم في الاعتبار.

هذا الأسبوع، حضر ما لا يقل عن 278 شخصًا من متغير دلتا أقسام الطوارئ بالمستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما أدى إلى دخول 94 شخصًا إلى المستشفى- وهي زيادة عن 201 شخصًا من نوع دلتا الذين حضروا أقسام الطوارئ الأسبوع الماضي، بما في ذلك 43 شخصًا، وأبرزت PHE أن "غالبية هؤلاء لم يتم تطعيمهم".





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